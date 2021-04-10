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Show TV canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Show TV canlı yayın akışı Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 10.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

10 Nisan 2021 Cumartesi 00:01
Show TV canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Perşembe günü akşam 20.00'da Alev Alev dizisi izleyici ile buluşacak.

Show TV 10 Nisan 2021 Perşembe

yayın akışı

07:30 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 10.04.2021 00:01
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Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv Yayın Akışı
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