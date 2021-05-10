Show TV canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türk televizyonlarının en köklü kanallarından olan Show TV her gün yayınlanan programları ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan gündüz kuşağındaki yapımlar ilgi ile izlenirken ev hanımlarının en çok tercih edilen kanalları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.
Show TV 3 Mayıs Pazartesi yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
00:15 Jack Reacher
02:45 Jack Reacher
04:45 Sevca’la Lezzet Yolunda
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Son Güncelleme: 10.05.2021 00:01