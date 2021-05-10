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Show TV canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Show TV canlı yayın akışı Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeler 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
Show TV canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Türk televizyonlarının en köklü kanallarından olan Show TV her gün yayınlanan programları ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yayınlanan gündüz kuşağındaki yapımlar ilgi ile izlenirken ev hanımlarının en çok tercih edilen kanalları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Show TV 3 Mayıs Pazartesi yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15:Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

00:15 Jack Reacher

02:45 Jack Reacher

04:45 Sevca’la Lezzet Yolunda

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 10.05.2021 00:01
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