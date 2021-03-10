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Show TV canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV canlı yayın akışı Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 10 Mart 2021 Çarşamba tarihli yazımızda ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

10 Mart 2021 Çarşamba 00:01
Show TV canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü izleyicileri 10:00'da Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı ekranlara gelecek. 14:00'de Bir Şansım Olsa seyircileri ile tekrar buluşacak. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.

Show TV 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

06.00  Adını Feriha Koydum   / Tkr

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:0 DR. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu / Tkr

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz İle Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00  Güldür Güldür Show

00:30 Alev Alev

03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu



Son Güncelleme: 10.03.2021 00:01
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Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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