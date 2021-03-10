Show TV canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde yeni sezonda izleyicilerin merakla izlediği yapımlar yer alıyor. Dizi, sağlık, yarışma, ana haber ve yerli-yabancı sinema filmleriyle izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımları merak edenler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Show TV günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü izleyicileri 10:00'da Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı ekranlara gelecek. 14:00'de Bir Şansım Olsa seyircileri ile tekrar buluşacak. Show TV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Show Ana Haber 18.45’te izleyicilerle buluşacak.
Show TV 10 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
06.00 Adını Feriha Koydum / Tkr
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:0 DR. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu / Tkr
15:15 Didem Arslan Yılmaz İle Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Alev Alev
03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu