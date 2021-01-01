Show TV canlı yayın akışı 1 Ocak 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.
Show TV haftalık yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı programları arasından öne çıkan yapımlardan Yeni Gelin ekranlara geliyor. Gündüz kuşağı programlarından Yeni Gelin , izleyicilerin karşısına çıkıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan Yeni Gelin, reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor.
Show TV 1 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
06:15 YENİ GELİN (TEKRAR)
09:30 MUHTEŞEM GİLLY HOPKİNS
11:30 YILBAŞI SÜRPRİZİ (TEKRAR)
14:30 SEV KARDEŞİM
16:15 NEŞELİ GÜNLER
20:00 ELTİLERİN SAVAŞI
22:15 ELTİLERİN SAVAŞI
00:30 FOCUS
02:00 FOCUS
03:30 ÇUKUR (TEKRAR ALTYAZILI)
05:45 GÜLÜMSE YETER (TEKRAR)
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