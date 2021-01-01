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Show TV canlı yayın akışı 1 Ocak 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Show TV canlı yayın akışı Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 1 Ocak 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

01 Ocak 2021 Cuma 00:01
Show TV canlı yayın akışı 1 Ocak 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı programları arasından öne çıkan yapımlardan Yeni Gelin ekranlara geliyor. Gündüz kuşağı programlarından Yeni Gelin , izleyicilerin karşısına çıkıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan Yeni Gelin, reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor.

Show TV 1 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

06:15 YENİ GELİN (TEKRAR)

09:30 MUHTEŞEM GİLLY HOPKİNS

11:30 YILBAŞI SÜRPRİZİ (TEKRAR)

14:30 SEV KARDEŞİM 

16:15 NEŞELİ GÜNLER

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ELTİLERİN SAVAŞI

22:15 ELTİLERİN SAVAŞI

00:30 FOCUS

02:00 FOCUS

03:30 ÇUKUR (TEKRAR ALTYAZILI)

05:45 GÜLÜMSE YETER (TEKRAR)

Show TV canlı yayın akışını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 01.01.2021 00:01
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Show Tv Canlı YayınShow Tv
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