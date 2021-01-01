Show TV canlı yayın akışı 1 Ocak 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV yayın akışı içerisinde her hafta izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlara yer veriliyor. Eğlenceden sanata, sağlıktan aksiyona kadar pek çok programı ekranlara taşıyan ‘Show TV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. İzleyiciler takip etmekten keyif aldıkları yapımlara geç kalmamak için Show TV günlük yayın akışı içerisinde bulunan programları ve yayın saatlerini merak ediyorlar.

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı programları arasından öne çıkan yapımlardan Yeni Gelin ekranlara geliyor. Gündüz kuşağı programlarından Yeni Gelin , izleyicilerin karşısına çıkıyor. Show TV dizi yayın akışı içerisinde öne çıkan Yeni Gelin, reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor.

Show TV 1 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

06:15 YENİ GELİN (TEKRAR)

09:30 MUHTEŞEM GİLLY HOPKİNS

11:30 YILBAŞI SÜRPRİZİ (TEKRAR)

14:30 SEV KARDEŞİM

16:15 NEŞELİ GÜNLER

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ELTİLERİN SAVAŞI

22:15 ELTİLERİN SAVAŞI

00:30 FOCUS

02:00 FOCUS

03:30 ÇUKUR (TEKRAR ALTYAZILI)

05:45 GÜLÜMSE YETER (TEKRAR)

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