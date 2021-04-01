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Show TV canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Show TV canlı yayın akışı Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 1 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:01
Show TV canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 21 Mart Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.

Show TV 1 Nisan 2021 Pazar yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Adını Feriha Koydum

08.30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.45 Kalp Atışı

15.15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

15.45 Show Ana Haber

20.00 Alev Alev

00.15 Kırmızı Kamyon

02.30 Arıza

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 01.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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