Show TV canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, sağlık ve yerli-yabancı sinema filmleri izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Show TV yayın akışı içerisinde izleyicilerin heyecanla takip ettiği dizi yapımları öne çıkıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Show TV 21 Mart Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.
Show TV 1 Nisan 2021 Pazar yayın akışı;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Adını Feriha Koydum
08.30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12.45 Kalp Atışı
15.15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
15.45 Show Ana Haber
20.00 Alev Alev
00.15 Kırmızı Kamyon
02.30 Arıza
Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/canli-yayin