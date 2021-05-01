Show TV canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Show TV haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Yerli-yabancı sinema filmleri, yerli diziler, sağlık ve ana haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımları izleyicilerle buluşturan Show TV yayın akışında birbirinden değerli program yer alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla ilgi toplayan yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
Show TV günlük yayın akışı içerisinde Cuma günü akşam 20.00'da Güldür Güldür Show izleyici ile buluşacak.
Show TV 1 Mayısıs 2021 Cuma
yayın akışı
06.00 Aşk Laftan Anlamaz
08.30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.45 Bir Şansım Olsa
15.15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Yolcu
01.30 Yolcu
03.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
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