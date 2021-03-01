Show TV canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Her yeni sezonda reytinglere damgasını vuran dizileriyle öne çıkan Show TV yayın akışı içerisinde bu sezonda da milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler de sevdikleri dizi, yarışma programı ve sinema filmine geç kalmamak için ‘’Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV yayın akışı

14.00 Bir Şansım Olsa

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur

00.15 Arıza (tekrar)

03.00 Alev Alev (tekrar)

05.15 Turgay Başbaşayla ile Lezzet Yolculuğu (tekrar)

06.00 Adını Feriha Koydum

08.30 Ebru Erkel'le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN