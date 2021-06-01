İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Show TV canlı yayın akışı 1 Haziran 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Show TV canlı yayın akışı Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 01-06-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 08:25
Show TV canlı yayın akışı 1 Haziran 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 1 Haziran 2021 Pazar Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 1 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Show TV 1 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 1 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 1 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

06:15 YENİ GELİN

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 BİR ŞANSIM OLSA

14:30 TARKAN GÜÇLÜ KAHRAMAN

16:15 SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 TOSUN PAŞA

22:30 BİZİM AİLE

00:15 LİMONATA

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 1 Haziran 2021 Pazar yayın akışı sabah Yeni Gelin dizisiyle başlıyor. Show TV günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Pazar Sürprizi magazin programı yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Bir Şansım Olsa adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 1 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen yerli film Tosun Paşa ardından ise Bizim Aile filmi yayınlanıyor. 1 Haziran 2021 Pazar Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 01.06.2021 08:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selen Uçer kim? Memleketi neresidir?
Selen Uçer kim? Memleketi neresidir?
İlkyaz Arslan kimdir?
İlkyaz Arslan kimdir?
Almila Bağrıaçık kimdir? Almila Bağrıaçık görev aldığı yapımlar ve hayatı
Almila Bağrıaçık kimdir? Almila Bağrıaçık görev aldığı yapımlar ve hayatı
Gina Stiebitz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gina Stiebitz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu 2. Sezon neler yaşanacak? Melikşah'ın yerine kim gelecek?
Uyanış Büyük Selçuklu 2. Sezon neler yaşanacak? Melikşah'ın yerine kim gelecek?
Netflix'te yayınlanacak Racket Boys dizisinin detayları
Netflix'te yayınlanacak Racket Boys dizisinin detayları

Popüler Haberler

Show TV canlı yayın akışı 1 Haziran 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
Şirin Payzın kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
Selen Uçer kim? Memleketi neresidir?
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? Haziran 2021 SGK rapor sorgulama işlemleri
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ne? Gözde Gürkan oynadığı diziler
Fox TV canlı yayın akışı 1 Haziran 2021 Salı Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ziraat Bankası prim borcu kredisinin emeklilere sağladığı avantajlar ve şartları
TRT Spor'da 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 1 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
1 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Fiili hizmet süresi zammı ne demektir? Fiili hizmet süresi zammı sorgulaması nasıl yapılır?
SGK Rapor parası sorgulama telefon numarası ve iletişim kanalları
Kırmızı Oda dizisinde Hüseyin karakterine Baran Can Eraslan hayat veriyor
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia (Arzu Yanardağ) kimdir?
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Engelliler İçin Verilen Maddi ve Sosyal Yardımlar Haziran 2021
1 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışında neler var?
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
1 Haziran 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.