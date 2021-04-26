Show TV Cam Tavanlar tanıtımı ne zaman yayınlanacak?

Cam Tavanlar’ın ilk tanıtımı ne zaman?

’nin yeni projesiile ilgili araştırmalar devam ediyor.ve’ın yer aldığı dizinin tanıtımının ne zaman yapılacağı, izleyiciler tarafından intenet üzerinden araştırılıyor. Peki, Cam Tavanlar tanıtımı ne zaman?

Cam Tavanlar dizisinin ilk tanıtımı bu akşam saat 20:00’de yayınlandı. Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı dizinin ilk tanıtımı, izleyiciye sunuldu. İşte Cam Tavanlar dizisinin ilk tanıtımı...