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Show TV Cam Tavanlar tanıtımı ne zaman yayınlanacak?

Show TV’nin merakla beklenen yeni projesi Cam Tavanlar’ın tanıtımının ne zaman yayınlanacağı, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kubilay Aka ve Bensu Soral’ın başrollerini paylaştığı dizinin tanıtımının ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Cam Tavanlar dizisinin tanıtımı ne zaman yayınlanacak? İşte bu sorunun cevabı...

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:50
Show TV Cam Tavanlar tanıtımı ne zaman yayınlanacak?
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Show TV’nin yeni projesi Cam Tavanlar ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Kubilay Aka ve Bensu Soral’ın yer aldığı dizinin tanıtımının ne zaman yapılacağı, izleyiciler tarafından intenet üzerinden araştırılıyor. Peki, Cam Tavanlar tanıtımı ne zaman?

Cam Tavanlar’ın ilk tanıtımı ne zaman?

Cam Tavanlar dizisinin ilk tanıtımı bu akşam saat 20:00’de yayınlandı. Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı dizinin ilk tanıtımı, izleyiciye sunuldu. İşte Cam Tavanlar dizisinin ilk tanıtımı...





Son Güncelleme: 26.04.2021 21:50
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Anahtar Kelimeler:
Cam TavanlarShow TvKubilay AkaBensu Soral
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