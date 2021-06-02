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Show TV Cam Tavanlar oyuncuları kim kimdir?

Yapımını QJO Pictures’in yönetmeni ise Fehmi Öztürk’ün olduğu, senaryosu ise Meriç Acemi tarafından yazılan Cam Tavanlar dizisinin başrollerinde Kubilay Aka ve Bensu Soral’ın olduğu öğrenildi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 20:40
Show TV Cam Tavanlar oyuncuları kim kimdir?
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Başrollerinde Kubilay Aka ve Bensu Soral’ın yer aldığı Cam Tavanlar dizisinde sizin için karakterleri inceledik. İşte oyuncuların dizide canlandıracağı karakterlerin özellikleri

Leyla (Bensu Soral)

Mevcut durumuna 8 yaşında yetim duruma gelmesinden sonra kendi emekleriyle gelen karakter, zeki ve disiplinli. Güzelliğinden ziyade yaptıklarıyla ünlenme amacında olan Leyla erkeklere yakın duran bir tip değildir. Yenilmeyi sevmeyen Leyla tam kariyer zirvesi yapacakken bir anda her şey alt üst olur.

Cem (Kubilay Aka)

Genç ve başarılı bir karakter olan Cem, tüm dikkatleri kendinde toplayabilen parlak bir kişiliktir. Kariyerinde sıradan bir kuruluşu dünya çapına taşıyan Cem yakışıklı ve de iyi kalplidir fakat tek anlaşamadığı kişi Leyladır. Çünkü iki karakterin arasında büyük bir rekabet ve bir o kadar da büyük bir aşk var.

Süreyya (Hatice Aslan)

Süreyya Hanım zamanında Cem’in büyükbabası Teyfik Bey’le geçmişte tanışmış, onunla genç yaşlarında kısa bir evlilik yaşamıştır. Malvarlığının kaynağı tam bilinmese de şimdi caddede bir sürü dükkânı olan, varlıklı, sosyetik ve yardımsever bir kadındır. Haksızlığa gelemez ve alttan da almaz. Ne düşündüğünü pat diye söyler. Abuk subuk şeylerle canını sıkmaz.

İskender (Utku Ateş)

Yakışıklı, hovarda ve kabiliyetli bir şef olan İskender, bununla beraber Leyla’nın arkadaşıdır, ona hayrandır. Pişirme ve tariflerde kendine özgü numaraları vardır. Bir iki numara da Leyla’ya öğretmiştir, hususi müşteriler olduğu vakit birlikte minik şovlar yaparlar. Olmadık anda, oldukça dar zamanlarda müthiş işler başarır.

Şinasi (Ahmet Melih Yılmaz)

​ Elitist bir şef garson olan Şinasi, oldukça detaycıdır. İşine kendisini adayan biridir ve bir işe girdiğinde oldukça kırılgan olur, başaramadığında ağlayacak kadar üzülür. Birine güvenmesi, arkadaş olması için vakit geçmesi icap eder fakat belli etmemeye çalışsa da Leyla’yı sever ve ona güvenir. ​

Aylin (Beril Kayar)

Yetenekli fakat uzatmalı sevgilisi olan, sinir krizleri geçiren duygu durumu komplike bir şeftir. Renkli, keyifli biridir. Üzgünse oldukça üzgün, mutluysa oldukça mutludur. Üzgün olduğunda yemeğin içerisine extra acı, sevinçli olduğunda ise tabağa extra et koyabilecek kadar ruh halini dışarıya yansıtır. Beril​ Haldun’un eşi İnci, iyi öğrenim almış, zeki bir kadındır.

İnci (Ayten Soykök)

Haldun’la evlendikten sonrasında çalışmamış, sosyete yaşamının içine girmiş, potansiyelini kullanamamıştır. Bu yüzden Leyla’yı sever, destekler, erkeklerin dünyasında başarı göstermiş bulunduğunu görmek ister.​

Haldun (Mehmet Bilge Aslan)

 Leyla’nın olduğu firmanın idare kurulu başkanı olan Haldun, erkek dünyasını temsil eden, tutkulu ve sırası gelince acımasız olabilen bir iş adamıdır. Aile hayatında da firma yönetir benzer biçimde davranır, bundan dolayı karısı İnci ile seneler içinde uzaklaşmıştır.​ Güzel, alımlı, parlak zeka ve çıkarcı bir hanım olan Suna, babasının iflasının peşinden moda sektörüne atılmıştır.

Suna (Şifanur Gül)

Güzel bir dükkânı vardır. Vicdanlı ama acımasızdır da… Hala Cem’e aşık olan Suna, hem aşık olduğu insanla yaşamak bununla beraber tekrar oldukça varlıklı olmak ister. Leyla’yı yolunda engel olarak görür ve o engeli aşmak zorundadır.​

Emre (Aziz Caner İnan)

Otuzlarında, akıllı ve hırsı olan bir karakter. Leyla’nın çevresinde ne konumda olduğunu zaman gösterecek.


Son Güncelleme: 02.06.2021 20:40
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Anahtar Kelimeler:
Show TvBensu SoralKubilay Aka
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