İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Show TV Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlayacak? Cam Tavanlar oyuncu kadrosu ve konusu

Show TV ekranlarının yaz dizisi olacağı açıklanan Cam Tavanlar merak ediliyor. Dizi severler, Show TV Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlayacak? Cam Tavanlar konusu nedir? Cam Tavanlar oyuncuları kimlerdir? soruları araştırılıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:19
Show TV Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlayacak? Cam Tavanlar oyuncu kadrosu ve konusu
Takip Et:

Show TV ekranlarının yaz dizilerinden birisi olması beklenen Cam Tavanlar araştırılmaya devam ediyor. Dizi gerek konusu gerekse oyuncuları ile merak edilirken oyuncular tarafından setten paylaşılan fotoğraflar sonrasında heyecan arttı.

Yaz dizisi Cam Tavanlar’ın başrolünde Çukur dizisinin sevilen isimleri Kubilay Aka ve Bensu Soral görev alacağı açıklanırken dizinin yaz aylarında damga vuracak bir yapım olarak değerlendiriliyor.

Sezonluk diziler sezon finallerini yapmadan tanıtımı yapılan Cam Tavanlar dizisi pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlarken dizi eğer beklenilen reytingleri sağlarsa yaz sezonu sonrasında devam edebilir açıklamaları yapıldı.

Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlayacak?

Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın başrollerinde olduğu Cam Tavanlar dizisi OJO Pictures tarafından Show TV ekranlarına özel yapılacak. Oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren Cam Tavanlar dizilerin sezon finali yapması sonrasında vizyona girecek açıklamaları yapıldı.

Cam Tavanlar oyuncu kadrosu

Oyuncu kadrosunda pek çok tanıdık isimler yer alırken En Son Babalar Duyar dizisinde ki performansı ile adından söz ettiren Hatice Aslan ve Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nilüfer karakterine hayat eren Ayten Soykök’e ek olarak Çukur dizisinde Timsal Celil rolü ile ünlenen Ahmet Melih Yılmaz, Yeni Hayat dizisinde ki Bekir rolü ile Aziz Caner İnan ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde görev alan Alper Kut dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvYaz DizisiCam TavanlarNe ZamanBaşlayacakKonusuOyuncularıNedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma Şahika ölüyor mu?
Yasak Elma Şahika ölüyor mu?
Show TV Cam Tavanlar 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Show TV Cam Tavanlar 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Çukur ne zaman final yapacak? Çukur dizisi sonunda neler olacak?
Çukur ne zaman final yapacak? Çukur dizisi sonunda neler olacak?
Çukur Emmi öldü mü, diziden ayrıldı mı? Kadir Çermik Çukur dizisinden neden ayrıldı?
Çukur Emmi öldü mü, diziden ayrıldı mı? Kadir Çermik Çukur dizisinden neden ayrıldı?
Şarkılar Bizi Söyler canlı izle 26 Nisan Pazartesi
Şarkılar Bizi Söyler canlı izle 26 Nisan Pazartesi
Şarkılar Bizi Söyler Arif Susam kimdir, nereli? Arif Susam kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Arif Susam kimdir, nereli? Arif Susam kaç yaşında, evli mi?

Popüler Haberler

Show TV Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlayacak? Cam Tavanlar oyuncu kadrosu ve konusu
Yasak Elma Şahika ölüyor mu?
Berber ve Kuaförler kapandı mı? Berberler tam kapanmada açık olacak mı?
Show TV Cam Tavanlar 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
3 Mayısısta yapılacak sınavlar hangi tarihe ertelendi? 3 Mayısıs MEB sınavları hangi tarihte yapılacak?
Futbol maçları oynanacak mı?
Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? 2021 arefe hangi gün?
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 15. gece namazı nasıl kılınır?
2021 Kadir Gecesine kaç gün kaldı? Kadir gecesi ayın kaçında?
Hafta içi fırınlar kaça kadar açık? Fırınlar kaçta kapanıyor? Sahurda fırınlar çalışıyor mu?
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmenin anlamı
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2021
Star TV canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Seksenler dizisi yeni Fehmi kim olacak?
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu yaşı ve oynadığı diziler
Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Gerçek adı nedir? Bedriye Roza Çelik nereli, yaşı kaç?
Pembe dolunay Türkiye'den görülecek mi? Pembe ay ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Maraşlı Behiye kimdir? Gerçek adı nedir? Türkü Su Demirel hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar
Çukur ne zaman final yapacak? Çukur dizisi sonunda neler olacak?
Şarkılar Bizi Söyler Arif Susam kimdir, nereli? Arif Susam kaç yaşında, evli mi?
BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour saat kaçta açılıyor? Marketler kaça kadar açık?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.