Show TV Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlayacak? Cam Tavanlar oyuncu kadrosu ve konusu

Show TV ekranlarının yaz dizilerinden birisi olması beklenen Cam Tavanlar araştırılmaya devam ediyor. Dizi gerek konusu gerekse oyuncuları ile merak edilirken oyuncular tarafından setten paylaşılan fotoğraflar sonrasında heyecan arttı.

Yaz dizisi Cam Tavanlar’ın başrolünde Çukur dizisinin sevilen isimleri Kubilay Aka ve Bensu Soral görev alacağı açıklanırken dizinin yaz aylarında damga vuracak bir yapım olarak değerlendiriliyor.

Sezonluk diziler sezon finallerini yapmadan tanıtımı yapılan Cam Tavanlar dizisi pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlarken dizi eğer beklenilen reytingleri sağlarsa yaz sezonu sonrasında devam edebilir açıklamaları yapıldı.

Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlayacak?

Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın başrollerinde olduğu Cam Tavanlar dizisi OJO Pictures tarafından Show TV ekranlarına özel yapılacak. Oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren Cam Tavanlar dizilerin sezon finali yapması sonrasında vizyona girecek açıklamaları yapıldı.

Cam Tavanlar oyuncu kadrosu

Oyuncu kadrosunda pek çok tanıdık isimler yer alırken En Son Babalar Duyar dizisinde ki performansı ile adından söz ettiren Hatice Aslan ve Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nilüfer karakterine hayat eren Ayten Soykök’e ek olarak Çukur dizisinde Timsal Celil rolü ile ünlenen Ahmet Melih Yılmaz, Yeni Hayat dizisinde ki Bekir rolü ile Aziz Caner İnan ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde görev alan Alper Kut dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak.