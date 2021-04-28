Show TV Cam Tavanlar 1. bölüm hangi gün, saaat kaçta?

Cam Tavan dizisi ne zaman başlayacak?

Show TV ekranlarında fragmanı yayınlanan Cam Tavan dizisi yoğun ilgi gördü. Başrolleri ile gündemi sarsan dizinin yayınlanma tarihi merak konusu haline geldi. Yayın tarihi açıklanmayan dizi hangi günler olacağı hakkında seyircileri meraklandırdı. Yapılan açıklamalara göre Cam Tavan dizisi tahminen 1-2 hafta içerisinde gösterime gireceği ihtimaller doğrultusunda.

Cam Tavan dizisi ne zaman yayınlanacak?

Cam Tavan dizi tekrarları ne zaman?

Show TV ekranlarında 27 Nisan akşamı seyircilerle buluşan Cam Tavan dizisinin fragmanı heyecanları arttırdı. Oyuncu kadrosu yetenekli isimler dolu olan dizinin başrollerinde; Kubilay Aka, Bensu Soral yer almakta. Onun yanı sıra Ahmet Melih Yılmaz, Ayten Soykök, Hatice Aslan, Aziz Caner İnan isimli çok başarılı oyuncularda dizide yer alacak. Henüz yayınlanma tarihi belli olmayan dizi herkes tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Show TV ekranlarının yaz dizisi olarak kayıtlara geçen dizi devamlılığını sürdüreceği düşünülüyor.

Merakla beklenen dizinin yayınlanma tarihinden sonra en merak edilen sorusu ise tekrar bölümleri ne zaman ve saat kaç da olacak? Show TV ekranlarında Cam Tavan dizisinin yayınlandığı ilk günün akşamında saat 22.30 da birinci bölümün tekrarı seyircilerle buluşacak.

Cam Tavan dizisi tekrarları hangi gün, saat kaçta?

Show TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Cam Tavan’ın yayınlanma tarihi henüz belli olmadığından bölümlerin tekrarı hani gün ve saatlerde olacağı da kesin bilgiye değinilmiyor. Cam Tavan dizisi oyuncuların yanı sıra yapımı ile de gözler önünde bulunuyor. Yapımını Meriç Acemi’nin kaleme aldığı dizinin konuları ve içeriğinin çok zengin olduğu da düşünülüyor. Dizinin seyircilerle buluşması üzerine tekrar bölümleri ne zaman ve saat kaç da olacağı bilgisini de siz değerli haber okurlarımızla da paylaşacağız.