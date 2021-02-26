Show TV Büyük Usta filmi konusu nedir? Büyük Usta oyuncuları

Filmleri sinemada izleyemeyenler için kanallar, ekran başındaki izleyecilerine film şöleni sunuyor. Bakalım bugün Show Tv ekranlarında hangi film var? Konusu nedir? Ne zaman oynanmıştır ve oyuncuları kimlerdir?

26 Şubat Cuma günü 00.15'te ekrana yansıyacak olan Büyük Usta filmi aksiyon severler tarafından merakla bekleniyor. Herkesin evinde en çok bulunan teknolojik alet televizyon, çeşitli film türlerini izleyicisiyle buluşturuyor. Evde sinema ortamını yaratacaklara güzel imkan sunuyor. Özellikle Uzak Doğu filmlerini sevenlere bu hafta 'Büyük Usta' filmiyle karşı karşıya bırakıyor.

Büyük Usta Filmi Ne Anlatıyor?

Dövüş sanatlarını içeren film, 1930'larda işlenerek Güney Çin'i odak haline getiriyor. Dövüş ustaları, bu alanda yetişmek isteyenlere dersler vererek yetiştiriyor. Adeta bir kamp oluşturuluyor.

Büyük Usta filminin oyuncu kadrosu ise şu şekildedir; ony Chiu-Wai Leung, Ziyi Zhang, Chen Chang,

Cung Le, Siu-Lung Leung ve Hye-kyo Song yer alıyor.