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Show Tv Bir Şansım Olsa yarışma başvuru formu ve başvuru şartları nelerdir?

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Show Tv Bir Şansım Olsa yarışma başvuru formu ve başvuru şartları nelerdir? haberi, kritik gelişmeleriyle 05.05.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:27
Show Tv Bir Şansım Olsa yarışma başvuru formu ve başvuru şartları nelerdir?
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SHOW TV ekranlarının yeni sezon gündüz kuşağı programlarından bir tanesi olacağı kesinleşen Bir Şansım Olsa’nın başvuru formları paylaşıldı. Programa katılmak isteyen pek çok kişi ise Bir Şansım Olsa başvuru formu, Whatsapp iletişim ve telefon numaralarını araştırmaya başladı.

Bir Şansım Olsa program başvuruları nasıl yapılır?

BBO Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen ve Ayşegül Günay’ın sunuculuğunu yapacağı Bir Şansım Olsa programı SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Program formatı adından da anlaşılacağı gibi, yaptığı hataları telafi etmek isteyen kişilerin ikinci şansı olacak. Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.00’da yayınlanacak olan Bir Şansım Olsa programına katılmak için Show TV web adresi üzerinden alınacak.

Bir Şansım Olsa Whatsapp iletişim ve telefon numarası

Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacağına karar verilen Bir Şansım Olsa programının başvuruları Whatsapp üzerinden alınabilecek. Özellikle pandemi sürecinde ki kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlara yardımcı olunmaya çalışılırken koronavirüs testi yapılmış kişilerin programa katılabileceği belirtildi.

Bir Şansım Olsa sunucusu Ayşegül Günay kimdir?

1969 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Günay Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son yıllarda Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sümela’nın Şifresi, Moskova’nın Şifresi, Asla Vazgeçmem, Sümela’nın Şifresi 3, Kuruluş Osman, Şuursuz Aşk, Aşk ve Mavi ve Hercai dizilerinde başarılı kadın rollerinde olan Günay oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmektedir.




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:27
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İletişimWhatsAppBaşvuruProgramBir şansım OlsaShow Tv
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