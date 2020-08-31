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Show TV Asuman'la Sevgili Dünürüm bitti mi neden yayınlanmıyor?

Show TV'nin sevilen yarışma programlarından Asuman'la Sevgili Dünürüm'ün yayınlanmaması, yayından kaldırıldı mı sorusunu akıllara getirdi. Konu hakkında yapılan açıklama doğrultusunda programın yayın saatinde değişikliğe gidildi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:56
Show TV Asuman'la Sevgili Dünürüm bitti mi neden yayınlanmıyor?
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Show TV’de yeni yayınlanmaya başlayan yarışma programı Asuman’la Sevgili Dünürüm, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Yayınlandığı günden bu yana izleyicinin ilgisini çeken yarışma programının yayından kaldırılacağı iddia edildi. Yayınlandığı tarihlerde reyting sonuçlarında bekleneni veremeyen programın yayından kaldırılmadığını açıklayan Show TV yetkilileri, program saatinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Yayın saati değişti!

Provizyon Medya tarafından izleyiciler ile buluşturulan Asuman’la Sevgili Dünürüm adlı yarışma programının reytingleri düşük seyredince, yetkililer program hakkında kararlar aldı. 17 Ağustos’ta 16:15 saatinde başlayan ve bugüne kadar bu saatte yayınlanan yarışma programı, alınan karar doğrultusunda sabah 09:45 saatine alındı. Alınan karar ile birlikte Asuman’la Sevgili Dünürüm pazartesi günü ile birlikte yeni saatinde izleyici karşısına çıkacak.



Son Güncelleme: 31.08.2020 08:56
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Anahtar Kelimeler:
Asumanla Sevgili DünürümYayın Saati
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