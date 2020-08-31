Show TV Asuman'la Sevgili Dünürüm bitti mi neden yayınlanmıyor?

Yayın saati değişti!

Show TV’de yeni yayınlanmaya başlayan yarışma programı Asuman’la Sevgili Dünürüm, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Yayınlandığı günden bu yana izleyicinin ilgisini çeken yarışma programının yayından kaldırılacağı iddia edildi. Yayınlandığı tarihlerde reyting sonuçlarında bekleneni veremeyen programın yayından kaldırılmadığını açıklayan Show TV yetkilileri, program saatinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Provizyon Medya tarafından izleyiciler ile buluşturulan Asuman’la Sevgili Dünürüm adlı yarışma programının reytingleri düşük seyredince, yetkililer program hakkında kararlar aldı. 17 Ağustos’ta 16:15 saatinde başlayan ve bugüne kadar bu saatte yayınlanan yarışma programı, alınan karar doğrultusunda sabah 09:45 saatine alındı. Alınan karar ile birlikte Asuman’la Sevgili Dünürüm pazartesi günü ile birlikte yeni saatinde izleyici karşısına çıkacak.