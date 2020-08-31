Show TV Asuman'la Sevgili Dünürüm bitti mi neden yayınlanmıyor?

Yayın saati değişti!
Provizyon Medya tarafından izleyiciler ile buluşturulan Asuman’la Sevgili Dünürüm adlı yarışma programının reytingleri düşük seyredince, yetkililer program hakkında kararlar aldı. 17 Ağustos’ta 16:15 saatinde başlayan ve bugüne kadar bu saatte yayınlanan yarışma programı, alınan karar doğrultusunda sabah 09:45 saatine alındı. Alınan karar ile birlikte Asuman’la Sevgili Dünürüm pazartesi günü ile birlikte yeni saatinde izleyici karşısına çıkacak.
Son Güncelleme: 31.08.2020 08:56