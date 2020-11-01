İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Show TV Arıza tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan Show TV Arıza tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor? haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 01.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

01 Kasım 2020 Pazar 19:32
Show TV Arıza tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Takip Et:

Arıza dizisi yeni bölümüyle 1 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek. Yeni bölümün hemen ardından dizinin tekrarı yayınlanacak. 

Arıza dizisi;

3 Kasım Salı saat 02.00'da,

5 Kasım Perşembe saat 02.00'da,

6 Kasım Cuma saat 00.15'te,


7 Ekim Cumartesi saat 02.45'te tekrar bölümleriyle izleyici ile buluşacak.

Dizinin yeni bölümünden sonra genellikle yeni bölümü aynı kanalda yayınlıyor. Arıza dizisi ve oyuncu kadrosunun yayınlanmasından sonra dizi bu sezon dikkat çekti.

Bu nedenle dizinin tekrarlanan bölümleri ve yeni bölümleri de büyük ilgi gördü.

Arıza Dizisi Tekrar Bölümleri Ne zaman?

12 Ekim 2020 Pazartesi saat 00:15.

15 Ekim 2020 Perşembe saat 02:00.



Son Güncelleme: 01.11.2020 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!

Popüler Haberler

Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler oyuncuları ve konusu
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Naz Eyüboğlu nereli, yaşı kaç?
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul’un yer aldığı diziler
Yemin dizisindeki Münevver karakteri kimdir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
İncir Ağacı neden yok? TRT 1 İncir Ağacı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Silah bulundurma ruhsatı nasıl alınır, fiyatı ne kadardır? Silah bulundurma ruhsatı kaç günde çıkar, gerekli belgeler nelerdir?
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler kimdir, nereli yaşı kaç?
Adınıma açılmış mobil hat var mı? Tüm operatörler isim ile mobil hat sorgulama işlemleri
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Çoban desteği kimler alabilir? 2020 çoban istihdam desteği ne kadardır?
TC Kimlik No ile SGK emeklik tarihi sorgulama
Chefs’ Arena yarışması nasıl, beğenildi mi? Chefs’ Arena Devam eder mi?
Netflix The Witcher 2. sezon çekimleri korona virüs nedeni ile durdurdu!
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Sömestr Tatili Ne Zaman? Okullarda 1. Dönem Ne Zaman Bitecek?
Ziraat Bankası geçmişe ait dekont nasıl çıkarılır?
Melisa çayı nedir, nelere iyi gelir? Limon Otu çayı faydaları ve zararları nelerdir? Melisa çayı nasıl demlenir?
Sol Yanım dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Odeabank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Gerekli belgeler ve başvuru şartları
Güncel gümüş fiyatları 2 Kasım 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.