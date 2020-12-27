Show TV Arıza dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler

Arıza dizisi yeni bölümü 20 Aralık Pazar akşamı ekranda izleyicileriyle buluştu. Arıza yeni bölümün hemen ardından dizinin tekrarı yayınlanacak.

Arıza dizisi tekrarı;

22 Aralık Salı günü Saat 23:15'te ekranlarda olacaktır.

Dizinin yeni bölümünden sonra genellikle yeni bölümü aynı kanalda yayınlıyor. Arıza dizisi ve oyuncu kadrosunun yayınlanmasından sonra dizi bu sezon dikkat çekti.

Bu nedenle dizinin tekrarlanan bölümleri ve yeni bölümleri de büyük ilgi gördü.

Arıza Dizisi Tekrar Bölümleri Ne zaman?

22 Aralık Salı günü Saat 23:15'de

Yayın günleri genellikle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yayınlanmaktadır. Dizinin yeni bölümü ise pazar günleri ekrana gelmektedir.