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Show TV Arıza dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler

27 Aralık Pazar 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Show TV Arıza dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Show TV Arıza dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 27 Aralık 2020 Pazar tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 19:32
Show TV Arıza dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
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Arıza dizisi yeni bölümü 20 Aralık Pazar akşamı ekranda izleyicileriyle buluştu. Arıza yeni bölümün hemen ardından dizinin tekrarı yayınlanacak. 

Arıza dizisi tekrarı;

22 Aralık Salı günü Saat 23:15'te ekranlarda olacaktır.

 

Dizinin yeni bölümünden sonra genellikle yeni bölümü aynı kanalda yayınlıyor. Arıza dizisi ve oyuncu kadrosunun yayınlanmasından sonra dizi bu sezon dikkat çekti.

Bu nedenle dizinin tekrarlanan bölümleri ve yeni bölümleri de büyük ilgi gördü.

Arıza Dizisi Tekrar Bölümleri Ne zaman?

22 Aralık Salı günü Saat 23:15'de 

Yayın günleri genellikle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yayınlanmaktadır. Dizinin yeni bölümü ise pazar günleri ekrana gelmektedir. 



Son Güncelleme: 27.12.2020 19:32
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