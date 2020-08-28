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Show TV Arıza dizisi oyuncuları kimler, dizi konusu nedir?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Show TV Arıza dizisi oyuncuları kimler, dizi konusu nedir? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 28 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Show TV Arıza dizisi oyuncuları kimler, dizi konusu nedir? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 19:22
Show TV Arıza dizisi oyuncuları kimler, dizi konusu nedir?
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Show TV ekranlarında bu sezon başlaması planlanan, Q3 Medya’nın hazırladığı Arıza dizisinin çekimleri başladı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı dizi, sezona damgasını vuracak gibi gözüküyor.

Arıza’dan ilk fotoğraflar geldi!

İstanbul’da çekimleri gerçekleştirilen Arıza dizisinden ilk fotoğraflar basında yer aldı. Son olarak Söz dizisindeki performansıyla kendine hayran bırakan Tolga Sarıtaş ve yine Show TV’de yayınlanan Zemheri dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan’ı izleyiciler şimdiden çok sevdi. İkiliyi çok yakıştıran izleyiciler, dizinin yeni sezonda büyük ses getireceğini intenet sitelerinde paylaştılar.


 

 



Son Güncelleme: 28.08.2020 19:22
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Bekliyorum 2020-08-22 21:38:55

Dizinin fragmanı güzel diziyi izlemeden bayıldım Tolga sarıtaş ve kadro mükemmel

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Hale 2020-08-22 23:48:05

Tolga

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