Show TV Arıza dizisi ne zaman başlayacak?

Show TV ekranlarında bu sezon başlaması planlanan, Q3 Medya’nın hazırladığı Arıza dizisinin çekimleri başladı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı dizi, sezona damgasını vuracak gibi gözüküyor.

Arıza’dan ilk fotoğraflar geldi!

İstanbul’da çekimleri gerçekleştirilen Arıza dizisinden ilk fotoğraflar basında yer aldı. Son olarak Söz dizisindeki performansıyla kendine hayran bırakan Tolga Sarıtaş ve yine Show TV’de yayınlanan Zemheri dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan’ı izleyiciler şimdiden çok sevdi. İkiliyi çok yakıştıran izleyiciler, dizinin yeni sezonda büyük ses getireceğini intenet sitelerinde paylaştılar.