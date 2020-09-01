İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

Show TV Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın tarihi belli oldu mu?

Birçok kişinin merak ettiği 1 Eylül 2020 Salı günü gündeme gelen Show TV Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın tarihi belli oldu mu? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 01-09-2020 tarihli haberimizde Show TV Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın tarihi belli oldu mu? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 13:05
Show TV Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın tarihi belli oldu mu?
Takip Et:

Show TV ekranlarında bu sezon başlaması planlanan, Q3 Medya’nın hazırladığı Arıza dizisinin çekimleri başladı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı dizi, sezona damgasını vuracak gibi gözüküyor.

Arıza’dan ilk fotoğraflar geldi!

İstanbul’da çekimleri gerçekleştirilen Arıza dizisinden ilk fotoğraflar basında yer aldı. Son olarak Söz dizisindeki performansıyla kendine hayran bırakan Tolga Sarıtaş ve yine Show TV’de yayınlanan Zemheri dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan’ı izleyiciler şimdiden çok sevdi. İkiliyi çok yakıştıran izleyiciler, dizinin yeni sezonda büyük ses getireceğini intenet sitelerinde paylaştılar.


 

 



Son Güncelleme: 01.09.2020 13:05
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Bekliyorum 2020-08-22 21:38:55

Dizinin fragmanı güzel diziyi izlemeden bayıldım Tolga sarıtaş ve kadro mükemmel

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hale 2020-08-22 23:48:05

Tolga

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?
Çukur'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
Çukur'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
Hercai dizisine flaş transfer. Yeni sezonda Hercai'de Doğan Bayraktar isimli oyuncu da olacak.
Hercai dizisine flaş transfer. Yeni sezonda Hercai'de Doğan Bayraktar isimli oyuncu da olacak.

Popüler Haberler

Dikkatleri üzerinize çekecek harika kıvırcık saç modelleri 2020
BMW X1 özellikleri nelerdir? 2020 BMW X1 fiyatları ne kadar?
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?
Show TV Arıza dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın tarihi belli oldu mu?
Vişne reçeli nasıl hazırlanır? Vişne reçeli için gerekli malzemeler listesi
Sıla Beni Bırakma'dan ayrıldı mı? Yeni sezonda Sude Doğar Beni Bırakma'da olmayacak mı?
Fox Tv Savaşçı dizisi final mi yapacak? Dizi yeni sezonda devam edecek mi?
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? 2020 Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?
Annelere doğum izni kaç gün verilir? Çalışan annelere doğum izni süreleri 2020
Dondurulan Instagram hesabının şifresini hatırlamıyorum ne yapmalıyım? 2020 dondurulmuş instagram hesabı nasıl görünür?
ING Bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma işlem kısayol adımları
Sildenafil nedir? Sildenafil nerelerde kullanılıyor, yan etkileri nelerdir?
Kirpik ve kaş bakımı nasıl yapılır? Daha sağlıklı ve daha gür kirpikler için ipuçları!
Youtuber Şokopop Ekim Acun kimdir?
Behzat Ç. 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blu TV yeni bölüm tarihi ne zaman?
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? O iddialara içerik platformundan cevap gecikmedi!
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
Değerli konut vergisi ne demek? 2020 Kimler değerli konut vergisi ödemez?
İpragaz büyük tüp ne kadar oldu? 2020 ipragaz tüp kaç para?
Yaşlılık maaşı nereden ödenir? 65 Yaş maaşları eve gönderilir mi?
Evlilik kredisi veren bankalar nelerdir? 2020 Bankalardan yeni evlenecek çiftlere 100 bin TL'ye kadar evlilik kredisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.