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Show TV Arıza 22. bölüm fragmanı ekranlara geldi!

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisinin 22. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Show TV ekranlarının sevilerek izlenilen dizisi Arıza'nın 22. bölüm fragmanı seyircilerle buluştu.

13 Şubat 2021 Cumartesi 05:57
Show TV Arıza 22. bölüm fragmanı ekranlara geldi!
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Balaban, Safir'in karşısındadır ama konuşma konusunda isteksizdir. Öte yandan Rukiye, Muzaffer'le konuştuğundan beri korkularını bastırmayı başaramaz. İhtiyar tarafından kaçırılan Balaban, Ali Rıza ile bir anlaşmaya varmak istedi. Burak, Balaban ile yeni bir anlaşmaya vardı ve çalışmaya başladı. Halide ve Ali Rıza gelecekleri için önemli kararlar alır. Burak kendisinin ve ağabeyi ile arasındaki buzların eridiğini düşünür. Ancak yaptığı plan ile ağabeyini zor bir durumda bırakırken kendisini bekleyen sürprizinse farkında değildir.



Son Güncelleme: 13.02.2021 05:57
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Anahtar Kelimeler:
IhtiyarBalabanFragmanShow TvArıza
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