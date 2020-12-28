İstanbul 13°
yer yer hafif yoğunluklu yağış
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Show Tv Ana Haber spikeri Ece Üner kimdir?

Türk kanallarında sunucu olarak karşımıza çıkan Ece Üner'in hayatı merak konusu oldu. Başarılı sunucunun daha önce çalıştığı kanallar, sunmuş olduğu programlar ve kiminle evli olduğu internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 12:00
Show Tv Ana Haber spikeri Ece Üner kimdir?
Takip Et:

Tam ismi Özge Ece Üner olan sunucumuz 21 Temmuz 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Pek çok kişi ünlü sunucunun hayatını merak etmektedir. Ünlü sunucunu kim olduğu, hangi kanallarda çalıştığı ve kiminle evli olduğu en çok merak edilen konular arasında yerini almış durumda.

Ece Üner kimdir?

Üner, 21 Temmuz 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bir zamanlar CNN Türk genel müdürü olan Dinç Üner’in kızıdır. Koç Özel Lisesi mezunudur. Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun olmuştur. Paris Sorbonne Üniversitesinde Fransızca dil eğitimi, Brüksel’de ise Avrupa Birliği konusunda eğitimler almıştır.

Üner, profesyonel kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde hem eğitim hem de staj tecrübesiyle başladı. 2003 Irak Savaşı için yabancı haber çevirmenliği yaptı. Bu dönemde Avrupa Birliği muhabiri olmuştur. Bir süre NTV kanalında çalıştıktan sonra 2006 yılında CNN Türk'ün spor bölümünde çalıştı ve hafta sonları spor haberleri yayınladı. Mart 2007'de Orkun Yazgan ile Yeni Gün haber programını CNN Türk'te sunmaya başlamıştır. Ağustos 2009'da Habertürk’e transfer oldu. 2010'da Olduğu Gibi tartışma programını, 2011'de Akşam Raporu adlı bir haber programı yayınladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'de Enine Boyuna tartışma programını yayınladı. 6 Ocak 2014 tarihinden itibaren Show Ana Haber sunuculuğunu üstlenmektedir ve 5 Haziran 2015 tarihinde Jülide Ateş'e yerini devretti. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliği görevinden istifa etmesi üzerine Ece Üner, 8 Ocak 2018'de görevi tekrar devraldı.

Ece Üner hangi kanallarda çalıştı?

2006: NTV

2006-2009: CNN Türk

2009-2017: Habertürk TV

2014-2015, 2018-günümüz: Show TV

Ece Üner evli mi? Ece Üner eşi kim?

Ece Üner, 2013 yılından beri Deniz Bayramoğlu ile evlidir. Peki Deniz Bayramoğlu kimdir? Deniz Bayramoğlu, 1975 Malatya doğumlu bir Türk haber spikeridir. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne girdi. Üç yıl sonra çalışmalarını bitirmeden ayrıldı ve muhabir oldu.

Daha önceleri CNN Türk için borsa yorumculuğu yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sunmuştur. 2008-2009 yayın sezonunda Pelin Çift ve Alp Özgen ile 12-14 Güncel adlı bir programı sunmaya başlamıştır. Eylül 2009'dan bu yana, Parametre programını hafta içinde saat 09: 00'da sunmaktadır. CNN Türk'te çalışmalarını sürdüren Bayramoğlu, her iş günü Semiha Şahin ile birlikte Güne Merhaba programında sunuculuk yaptı. Deniz Bayramoğlu, 11 Mayısıs 2020 itibariyle Kanal D haber bültenlerini sunmaya başlamıştır.



Son Güncelleme: 28.12.2020 12:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ece ÜnerSpiker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu

Popüler Haberler

Show Tv Ana Haber spikeri Ece Üner kimdir?
Emekli promosyon paraları ne zaman yatacak? 2020 Emekli promosyon anlaşması yenileme ne zaman?
Saat 11:11 nedir? Saat 11:11 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Doğum yapan annelere güncel yardım ödemeleri listesi 2020
Saat 10:10 nedir? Saat 10:10 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Gelinim Mutfakta Gizem neden yok, neden yayına çıkmadı,neden ayrıldı? Gizem geri gelir mi?
Gelinim Mutfakta Gizem neden yok, neden ayrıldı? Gizem geri gelir mi?
Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır? 2020 Kredi sicil affı son durum
Bugün kimin maçı var? 28 Aralık 2020 Pazartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Saat 09:09 nedir? Saat 09:09 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Mucize Doktor dizisi sezon sonunda final yapacak mı, yeni sezonda devam mı edecek?
2020 yılı Ramazan Bayramı 81 milyon vatandaşımıza ücretsiz 1 GB internet kampanyası başvuru ve kullanımı
Güldür Güldür Show 2019 Sezon Finali Ne Zaman?
İPhone fotoğraf ismini değiştirme işlemi nasıl yapılmaktadır? Adım adım anlatım
Sosyal Yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Adıma 1000 TL yardım çıktı mı?
MasterChef Pırasa nasıl yapılır? Pırasa yapılış tarifi ve malzemeleri
KPSS bekçi alımı taban puanı kaçtır, kaç puanla bekçi alımı yapılıyor?
E-Faturanın avantajları nedir? E-Fatura sistemine nasıl geçilir?
TRT 1 Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? Dizi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları kimler olacak? Star TV İbo Show yılbaşı bölümü fragmanı
Exxen Sürprizimiz Var programı katılım şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.