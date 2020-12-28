Show Tv Ana Haber spikeri Ece Üner kimdir?

Tam ismi Özge Ece Üner olan sunucumuz 21 Temmuz 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Pek çok kişi ünlü sunucunun hayatını merak etmektedir. Ünlü sunucunu kim olduğu, hangi kanallarda çalıştığı ve kiminle evli olduğu en çok merak edilen konular arasında yerini almış durumda.

Ece Üner kimdir?

Üner, 21 Temmuz 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bir zamanlar CNN Türk genel müdürü olan Dinç Üner’in kızıdır. Koç Özel Lisesi mezunudur. Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun olmuştur. Paris Sorbonne Üniversitesinde Fransızca dil eğitimi, Brüksel’de ise Avrupa Birliği konusunda eğitimler almıştır.

Üner, profesyonel kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde hem eğitim hem de staj tecrübesiyle başladı. 2003 Irak Savaşı için yabancı haber çevirmenliği yaptı. Bu dönemde Avrupa Birliği muhabiri olmuştur. Bir süre NTV kanalında çalıştıktan sonra 2006 yılında CNN Türk'ün spor bölümünde çalıştı ve hafta sonları spor haberleri yayınladı. Mart 2007'de Orkun Yazgan ile Yeni Gün haber programını CNN Türk'te sunmaya başlamıştır. Ağustos 2009'da Habertürk’e transfer oldu. 2010'da Olduğu Gibi tartışma programını, 2011'de Akşam Raporu adlı bir haber programı yayınladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'de Enine Boyuna tartışma programını yayınladı. 6 Ocak 2014 tarihinden itibaren Show Ana Haber sunuculuğunu üstlenmektedir ve 5 Haziran 2015 tarihinde Jülide Ateş'e yerini devretti. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliği görevinden istifa etmesi üzerine Ece Üner, 8 Ocak 2018'de görevi tekrar devraldı.

Ece Üner hangi kanallarda çalıştı?

2006: NTV

2006-2009: CNN Türk

2009-2017: Habertürk TV

2014-2015, 2018-günümüz: Show TV

Ece Üner evli mi? Ece Üner eşi kim?

Ece Üner, 2013 yılından beri Deniz Bayramoğlu ile evlidir. Peki Deniz Bayramoğlu kimdir? Deniz Bayramoğlu, 1975 Malatya doğumlu bir Türk haber spikeridir. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne girdi. Üç yıl sonra çalışmalarını bitirmeden ayrıldı ve muhabir oldu.

Daha önceleri CNN Türk için borsa yorumculuğu yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sunmuştur. 2008-2009 yayın sezonunda Pelin Çift ve Alp Özgen ile 12-14 Güncel adlı bir programı sunmaya başlamıştır. Eylül 2009'dan bu yana, Parametre programını hafta içinde saat 09: 00'da sunmaktadır. CNN Türk'te çalışmalarını sürdüren Bayramoğlu, her iş günü Semiha Şahin ile birlikte Güne Merhaba programında sunuculuk yaptı. Deniz Bayramoğlu, 11 Mayısıs 2020 itibariyle Kanal D haber bültenlerini sunmaya başlamıştır.