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Show Tv Alev Alev'in konusu ve oyuncu kadrosu

Show Tv Alev Alev'in konusu ve oyuncu kadrosu haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 12 Kasım 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak, konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

12 Kasım 2020 Perşembe 14:21
Show Tv Alev Alev'in konusu ve oyuncu kadrosu
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SHOW TV ekranlarının yeni sezonda ki iddialı yapımlarından olan Alev Alev dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Alev Alev dizisi bekleyenleri oyuncu kadrosunda kimler olduğunu merak ettiği kadar aynı zamanda oyuncuların gerçek hayatlarını da araştırmaya başladı.

Oyuncu kadrosu ile büyük ilgi çeken Alev Alev’in oyuncuları arasında Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Berkay Ateş, Zuhal Olcay Cem Bender, Toprak Can Adıgüzel gibi tanınan ve pek çok kişi tarafından sevilen oyuncular bulunuyor.

Dizinin konusunda ise 100’den fazla kişinin çıkan bir yangında vefat etmesi sonucunda kalan kişilerin hayatlarının nasıl değiştiği ve neler yaşadıkları anlatılacak. Çıkan yangında ölenlerin neredeyse tamamı kadındır. Zenginler için tanınan bir otelde yardım gecesi düzenlendiği sırada çıkan yangında erkekler canı pahasına kadınları çiğneyerek kaçarlar. Dizide Çiçek yangında ölen bir kadının yerine geçerken, Cemre ayrıldığı kocasından kurtulmak için kendisini yangında ölmüş gibi gösterir.

Alev Alev dizisi oyuncuları

Demet Evgar (Cemre)

1980 yılında Manisa’da dünyaya gelen Evgar 1.68 boyunda 53 kilogram ağırlığındadır. Boğa burcu olan Evgar dizide Cemre karakterine hayat vermektedir.

2001 yılında Tatlı Hayat dizisinde canlandırdığı Defne karakteri ilk defa ekran karşısına çıkan Evgar gösterdiği performans sonrasında pek çok sinema ve dizide görev almıştır. Son olarak Avlu dizisinde Deniz karakteri ile ekranlara gelen Evgar büyük başarı elde etmiştir.

Cemre dizide 40’lı yaşlarında başarılı ve güzel bir kadındır. Eşi Çelebi tarafından sürekli şiddet gören Cemre boşanmak istese de Çelebi’den hiçbir şekilde kurtulamaz. Çelebi’den kurtulmanın tek yolunu ölümde bulan Cemre çıkan yangında kendisini ölmüş gibi gösterir.

Berkay Ateş

19 Şubat 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ateş Mimar Sinan Üniversitesinde tiyatro eğitimi almıştır. Anne dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başaran Ateş, Çukur dizisinde ki Mahsun karakteri ile ününü kazanmıştır.

Zuhal Olcay

10 Ağustos 1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Olcay, Ankara Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimi almıştır. İzmir Devlet tiyatrosunda yılarca görev yapan Zuhal Olcay son olarak Jet Sosyete dizisinde görev almıştır.

Berker Güven (İskender)

7 Eylül 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen yakışık oyuncu 1.80 metre boyunda 77 kilogramdır. Başak burcu olan Güven ilk defa kamera karşısına 2017 yılında Babam filminde ki Arif karakteri ile çıkan Güven gösterdiği başarı ile dizi ve filmlerde aranan oyunculardan bir tanesi halinde gelmiştir.

Vatanım Sensin dizisinde Aleksi ve son olarak da Zalim İstanbul dizisinde Nedim karakterine hayat vermiştir.

Yakışıklı ve zengin olan İskender karakteri çıkan yangında karısı Rüya’yı umursamadan kendi canını kurtarmak ister. Ancak bu durum hiç beklediği gibi sonuçlanmaz. Rüya yaşananlar karşısında İskender’den kurtulmak için her yolu dener.

Cem Bender (Çelebi)

1965 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Bender Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Kendi mesleğini yapmak istemeyen Bender Studio’da birebir oyunculuk eğitimleri almıştır. Gülperi dizisinde Seyit karakteri ile ilk defa kamera karşısına çıkan Bender gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Çelebi, Cemre’nin eski eşidir. Alkolik ve vurdumduymaz bir karakter olan Çelebi karısını ve kızını hiçbir zaman umursamamaktadır. Şiddet ve kumar ise durumun en ciddi boyutudur.

Dilan Çiçek Deniz (Rüya)

28 Şubat 1995 Sivas doğumlu olan Deniz, güzelliği ile her dizide aranan bir oyuncudur. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında derece alan Deniz, Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde ki oyunculuğu ile tanınmaya başlamıştır. Daha sonrasında Güneşin Kızları, Bodrum Masalı ve Çukur dizilerinde ise ünlenmiştir.


Rüya İskender ile evli olan genç ve güzel bir kadındır. İskender’in çıkan yangında kendisini düşünmeden kaçmaya çalışması sonrasında boşanmak isteyen Rüya, o gece yangında yaralanan ve canı pahasına Rüya’yı kurtarmaya çalışan Ömer isimli gence aşık olur.

Toprak Can Adıgüzel (Ali)

28 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Adıgüzel, İstanbul Aydın Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son olarak Kadın dizisinde İsmail karakterine hayat veren Adıgüzel Alev Alev dizisinde Ali karakterini canlandıracaktır.

Son derece yardımsever olan Ali yangında yüzü tanınmaz hale gelen Çiçek’i o hali ile kabul edecek, sevecek ve her zaman yanında olacaktır.

Cihangir Ceyhan (Ömer)

15 Ekim 1989 Adana doğumlu olan Ceyhan ilk olarak Yusuf filminde oyunculuk yapsa da ününü Adana 01 dizisinde kazanmıştır. Cio karakteri ile gençlerin sevgilisi haline gelen Ceyhan Çukur dizisinde de görev almıştır. 1.77 boyunda 75 kilo ağırlığındadır.

Ömer otelde çalışan bir gençtir. Çıkan yangında yakınında olan Rüya’yı gören ve arkasında bırakmak istemeyen Ömer, Rüya’yı dışarı çıkarabilmek için çok çabalamış ve sonunda Rüya’ya aşık olmuştur.

Hazar Ergüçlü (Çiçek)

1 Ocak 1992 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde dünyaya gelen Ergüçlü Alev Alev dizisinde Çiçek karakterine hayat verecek. Gölgeler ve Suretler filmi ile ilk defa kamera karşısına geçen Ergüçlü gösterdiği performans sonrasında ekranların aranan yüzü haline gelmiştir.

En tanındığı yapım ise Kuzey ve Güney dizisinde hayat verdiği Simay karakteridir. Aynı zamanda geçtiğimiz yılların sevilen dizilerinden bir tanesi olan Medcezir’de de Eylül karakterini canlandıran Ergüçlü tanınan bir oyuncu olmuştur.

İstanbul’un en tanınan zenginlerinden birisinin yardımcısı olan Çiçek çıkan yangında yüzünü kaybeder. Tanınmaz hale gelen yüzüne rağmen patronunun vefat etmesi ile birlikte onun yerine geçen Çiçek fakirlikten kurtularak İstanbul’un en zenginlerinden birisi haline gelir.

Ada Mina Küçük

Dizinin çocuk oyuncularından olan Küçük, Yemeksepeti’nin reklam filmlerinde dikkatleri üzerine çekmiştir.

Kaan Şener (Atlas)

Dizinin bir diğer çocuk oyuncusu olan Şener daha önce Kadın dizisinde Tunç karakteri ile kendisini göstermiştir.

Fatih Çetintaş (komiser Taner)

Başarılı bir tiyatro oyuncusu olan Çetintaş dizide çıkan yangını soruşturan ve ilgilenen komiser Taner’e hayat verecektir.

Ergün Metin

Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk eğitimi alan Metin Unit Talent ajansına bağlı olarak dizilerde ve filmlerde görev almaktadır.

Rüzgar Diricanlı

14 yaşında olan Diricanlı Vatanım Sensin ve İkizler Memocan dizilerinde görev almıştır. Alev Alev dizisinin çocuk oyuncularından bir tanesidir.

Eylül Ela

İlk defa kamera karşısına çıkacak olan Ela, Yusuf Güney Gün ajansına kayıtlı bir çocuk oyuncudur.




Son Güncelleme: 12.11.2020 14:21
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Anahtar Kelimeler:
OyuncularıShow TvAlev Alev
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