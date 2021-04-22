Show TV Alev Alev ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Alev Alev final bölümü tarihi belli oldu!

Alev Alev ne zaman final yapacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin final yapacağı tarih belli oldu. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız’ın yaptığı, başrollerinde ise Demet Evgar,Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in olduğu dizinin biteceği haberi verilmişti. Bu hafta 24. bölümü yayınlanacak olan dizi, Fransız yapımı La Bazar Charite’den uyarlanmıştır. Fakat diz 28. bölümü ile final yapacaktır. Dizinin son bölümü 27 Mayısıs perşembe günü yayınlanacak.