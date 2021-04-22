İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Show Tv Alev Alev ne zaman final yapacak? Alev Alev dizisi finali nasıl olacak, sonu nasıl bitiyor?

Show TV'de ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinin ne zaman final yapacağı merak konusu oldu. Alev Alev dizisi ne zaman final yapacak, Alev Alev sonu nasıl olacak sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 17:48
Show Tv Alev Alev ne zaman final yapacak? Alev Alev dizisi finali nasıl olacak, sonu nasıl bitiyor?
Takip Et:

Show Tv ekranlarında yayınlanan dikkat çeken yapımı Alev Alev dizisinin final yapacağı ortaya çıktı. Perşembe akşamları ekrana gelen dizinin reytinglerinde yaşanan düşüşün yaşanmasından dolayı final kararı alındığı iddia edildi.

Dijital platform Netflix’te yayınlanan Fransız yapımı Alevlerin Ardından dizisinden uyarlanan Alev Alev, ilk bölümünde yangın hikayesi ve 1897 senesinde Paris’te yaşanan ilginç olayı ekranlara taşımış ve izleyenlerin beğenisini kazanmıştı. Fakat daha sonraları hikaye çok ilgi göremezken dizi final kararı aldı.

Alev Alev ne zaman final yapacak?

Başrollerde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü rol aldığı Alev Alev dizisinin final tarihi belli oldu. 22 Nisan 2021 Perşembe günü 24.bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan Alev Alev dizisi 28.bölümüyle 20 Mayısıs 2021 Perşembe günü final yaparak ekranlara veda ediyor.




Son Güncelleme: 22.04.2021 17:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alev AlevShow TvAlev Alev Final
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Kanal 7'den yeni sezon için onay
Emanet dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Kanal 7'den yeni sezon için onay
Yasak Elma ne zaman final yapacak? Yasak Elma kaçıncı bölümde final yapıyor?
Yasak Elma ne zaman final yapacak? Yasak Elma kaçıncı bölümde final yapıyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları
Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları
Yeşilçam 1. bölüm BluTV ücretsiz nasıl izlenir?
Yeşilçam 1. bölüm BluTV ücretsiz nasıl izlenir?
Exxen Konuşanlar seyirci başvuru formu ve bilet alma yöntemleri
Exxen Konuşanlar seyirci başvuru formu ve bilet alma yöntemleri
Camdaki Kız yeni bölüm hangi gün, ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Camdaki Kız yeni bölüm hangi gün, ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Popüler Haberler

Show Tv Alev Alev ne zaman final yapacak? Alev Alev dizisi finali nasıl olacak, sonu nasıl bitiyor?
Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in mektubu
Alanyaspor Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Alanya - Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
Emanet dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Kanal 7'den yeni sezon için onay
Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu
Yasak Elma ne zaman final yapacak? Yasak Elma kaçıncı bölümde final yapıyor?
Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi?
Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları
23 Nisan’da EFT yapılır mı, hangi gün hesaba geçer?
23 Nisan kutlama mesajları; Facebook, Whatsapp için 23 Nisan kutlama mesajları
Dünyanın en büyük buz dağı olan A68 eridi.
Dondurulmuş Instagram hesabı yeniden nasıl açılır? 2021 dondurulmuş instagram hesabı silinir mi?
Gönül Dağı 25. Bölüm fragmanı 24 Nisan
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri 2021
;mza beyannamesi çıkarma ücreti kaç paradır? 2021 imza beyannamesi kaç yıllık çıkarılır?
Tiktok para kazanma ne zaman açılır? Tiktok para kazanma nasıl olur?
Şartlı eğitim yardımından kimler yararlanabilir? 2021 Şartlı Eğitim Yardımı başvuru şartları
Emanet 165. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 23 Nisan Cuma Kanal 7
23 Nisan Cuma hutbesi
23 Nisan şiirleri - 101. Yıl dönümüne özel şiirler
Eşi vefat eden ve eşinden boşanmış olan kadınlar için devlet tarafından verilen destekler 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.