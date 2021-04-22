Show Tv Alev Alev ne zaman final yapacak? Alev Alev dizisi finali nasıl olacak, sonu nasıl bitiyor?

Show Tv ekranlarında yayınlanan dikkat çeken yapımı Alev Alev dizisinin final yapacağı ortaya çıktı. Perşembe akşamları ekrana gelen dizinin reytinglerinde yaşanan düşüşün yaşanmasından dolayı final kararı alındığı iddia edildi.

Alev Alev ne zaman final yapacak?

Dijital platform Netflix’te yayınlanan Fransız yapımı Alevlerin Ardından dizisinden uyarlanan Alev Alev, ilk bölümünde yangın hikayesi ve 1897 senesinde Paris’te yaşanan ilginç olayı ekranlara taşımış ve izleyenlerin beğenisini kazanmıştı. Fakat daha sonraları hikaye çok ilgi göremezken dizi final kararı aldı.

Başrollerde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü rol aldığı Alev Alev dizisinin final tarihi belli oldu. 22 Nisan 2021 Perşembe günü 24.bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan Alev Alev dizisi 28.bölümüyle 20 Mayısıs 2021 Perşembe günü final yaparak ekranlara veda ediyor.