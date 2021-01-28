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Show TV Alev Alev dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Show TV Alev Alev dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi? haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 28.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 21:30
Show TV Alev Alev dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
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Alev Alev dizisi 5 Kasım Perşembe günü ekranlara gelecek ve ilk bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Show TV’ de yayınlanacak olan dizi hakkında ise sıkça acaba tutar mı sorusu sorulmaktadır.

 

Alev Alev Dizisinin Konusu

Dizinin ilk bölümünden itibaren işleyeceği konular; anneliğin zorluğu, kadına şiddet gibi duygular olacak ve şimdiden çoğu kadın tarafından beğenildi. Çoğu kadının yaşadığı veya yaşayabileceği psikolojik olarak şiddeti konu edinecek olan dizide asıl amaç dışarıda psikolojik şiddete uğrayan kadınlara yalnız değilsin mesajı vermektedir. Kadınların çocuklarına duyduğu sahiplenme duygularını da işleyecek olan dizinin biraz üzücü olacağı ama gerçekleri anlatacağı izlenimi oluşmuştur. Alev Alev dizisinin başrollerinde ise sevilen oyuncu Demet Evgar var.

 

 

Alev Alev dizisinde yer alacak olan diğer başrol oyuncuları ise; Hazar Ergüçlü ve Çiçek Deniz’ dir.

 

Alev Alev Dizisi Tutar Mı:

Alev Alev dizisi bolca başarılı yapıma imzasını atmış olan Ay Yapım tarafından yayınlanacaktır. Senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ ın oturacağı dizinin ilk bölümü 5 Kasım Perşembe günü yayınlanacaktır. Yayınlanmadan kesin olarak tutar diyemesek de, konusuna bakarak tutacağını düşünmekteyiz.



Son Güncelleme: 28.01.2021 21:30
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