Show TV Alev Alev dizisi oyuncuları ve konusu

Show TV kanalında yayınlanmasına hazırlanan Alev Alev dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak tanınmış oyuncuların kadrosunda yer aldığı ifade edilen dizinin konusu ve oyuncuların tamamı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.
Show TV reytingleri eline geçirebilmek adına yeni projeler için harekete geçti. Yakın zamanda yayınlanmaya başlayacak dizilerden biri olarak duyurulan Alev Alev dizisi henüz yayın hayatına başlamadan izleyicilerin ilgisini üzerinde toplamayı başardı. Dizinin oyuncu kadrosunda oldukça önemli isimlerin yer aldığı görüldü.
Alev Alev Dizisi Oyuncu Kadrosu
Alev Alev Dizisi Konusu
Dizinin konusuna bakıldığında, bir yangından sonra hayatı değişen insanların hayat hikayelerinin anlatıldığı görülüyor. İstanbul’un sosyete kadınlarının katılım gösterdiği bir gecede çıkan yangın sonrasında 150 kadının hayatını kaybetmesi ve kalan yaralıların ise hayatlarında meydana gelen değişiklik anlatılıyor.
Alev Alev dizisi 5 Kasım Perşembe gününden itibaren Show TV ekranlarındaki yerini alıyor.