Show TV Alev Alev dizisi oyuncuları ve konusu

Show TV kanalında yayınlanmasına hazırlanan Alev Alev dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak tanınmış oyuncuların kadrosunda yer aldığı ifade edilen dizinin konusu ve oyuncuların tamamı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Show TV reytingleri eline geçirebilmek adına yeni projeler için harekete geçti. Yakın zamanda yayınlanmaya başlayacak dizilerden biri olarak duyurulan Alev Alev dizisi henüz yayın hayatına başlamadan izleyicilerin ilgisini üzerinde toplamayı başardı. Dizinin oyuncu kadrosunda oldukça önemli isimlerin yer aldığı görüldü.

Alev Alev Dizisi Oyuncu Kadrosu

Alev Alev Dizisi Konusu

Ay Yapım tarafından ortaya konan Alev Alev dizisinin yönetmenliği Ahmet Katıksız tarafından gerçekleştiriliyor. Dizinin oyuncu kadrosuna bakıldığında Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Cem Bender, Toprak Can Adıgüzel, Berkay Ateş gibi önemli isimlerin yer aldığı görülüyor. Son olarak yapılan açıklama ile birlikte Berkay Ateş ile Zuhal Olcay’ın da Alev Alev dizisinin oyuncuları arasına girdiği ifade edildi.

Dizinin konusuna bakıldığında, bir yangından sonra hayatı değişen insanların hayat hikayelerinin anlatıldığı görülüyor. İstanbul’un sosyete kadınlarının katılım gösterdiği bir gecede çıkan yangın sonrasında 150 kadının hayatını kaybetmesi ve kalan yaralıların ise hayatlarında meydana gelen değişiklik anlatılıyor.

Alev Alev dizisi 5 Kasım Perşembe gününden itibaren Show TV ekranlarındaki yerini alıyor.