İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Show TV Alev Alev dizisi oyuncuları ve konusu

Show TV reytingleri eline almak için yeni bir diziyi daha duyurdu. Şeref Sözü dizisinde aradığını bulamayan Show TV, Alev Alev dizisi için hazırlıklarını tamamladı. Merakla beklenen dizi 5 Kasım'dan itibaren yayınlanmaya başlayacak...

03 Kasım 2020 Salı 18:27
Show TV Alev Alev dizisi oyuncuları ve konusu
Takip Et:

Show TV kanalında yayınlanmasına hazırlanan Alev Alev dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak tanınmış oyuncuların kadrosunda yer aldığı ifade edilen dizinin konusu ve oyuncuların tamamı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Show TV reytingleri eline geçirebilmek adına yeni projeler için harekete geçti. Yakın zamanda yayınlanmaya başlayacak dizilerden biri olarak duyurulan Alev Alev dizisi henüz yayın hayatına başlamadan izleyicilerin ilgisini üzerinde toplamayı başardı. Dizinin oyuncu kadrosunda oldukça önemli isimlerin yer aldığı görüldü.

Alev Alev Dizisi Oyuncu Kadrosu


Ay Yapım tarafından ortaya konan Alev Alev dizisinin yönetmenliği Ahmet Katıksız tarafından gerçekleştiriliyor. Dizinin oyuncu kadrosuna bakıldığında Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Cem Bender, Toprak Can Adıgüzel, Berkay Ateş gibi önemli isimlerin yer aldığı görülüyor. Son olarak yapılan açıklama ile birlikte Berkay Ateş ile Zuhal Olcay’ın da Alev Alev dizisinin oyuncuları arasına girdiği ifade edildi.

Alev Alev Dizisi Konusu

Dizinin konusuna bakıldığında, bir yangından sonra hayatı değişen insanların hayat hikayelerinin anlatıldığı görülüyor. İstanbul’un sosyete kadınlarının katılım gösterdiği bir gecede çıkan yangın sonrasında 150 kadının hayatını kaybetmesi ve kalan yaralıların ise hayatlarında meydana gelen değişiklik anlatılıyor.

Alev Alev dizisi 5 Kasım Perşembe gününden itibaren Show TV ekranlarındaki yerini alıyor.

 



Son Güncelleme: 03.11.2020 18:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!

Popüler Haberler

Show TV Alev Alev dizisi oyuncuları ve konusu
Kasım 2020 TEFE TÜFE ve kira artış oranı kaç TL oldu? Kasım ayı kira artışı kaç tl olacak? Örnek kira hesaplaması
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2020
KYK borçları yapılandırılacak mı, yapılandırma geldi mi? 2020 KYK borcu affı kapsamı
Vartolu diziye veda mı etti, Çukur'dan ayrıldı mı? Erkan Kolçak Köstendil Çukur'a vedası
Tarifeye ek telefon alabilirmiyim? Fatura ve tarifeye ek telefon şartları
Çukur Efsun ölüyor mu? Damla Sönmez diziden ayrılacak mı? Çukur yeni bölümden ilk sahne!
2020-2021 AUZEF-Anadolu-ATA AÖF sınav tarihleri
Eve ve arabaya yıldırım düşme ihtimali nedir? Eve ve arabaya yıldırım düşer mi?
Ojeyi hızlı şekilde kurutmak için püf noktaları ve öneriler
Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 01-11-2020
PTT Emekli kredi başvurusu şartları nelerdir? Emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Youtube Premium ücretsiz nasıl kullanılır? YouTube Premium ücretsiz kullanma yöntemleri
Emeklilere faizsiz veya düşük faizle kredi veren 5 banka
Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl yapılır? Hayat üçgeni detayları ve örnek fotoğraflar
AFAD gönüllü başvuru şartları nelerdir? Kimler AFAD'da gönüllü olabilir? AFAD gönüllü başvuru ekranı
Milyoner sorusu: Piglet ve Tigger hangi çizgi film kahramanının en yakın dostlarıdır?
ÖSYM 2020 EKPSS sınav giriş yerleri ve belgeleri erişime açıldı
Show TV Şeref Sözü dizisi neden erken final yaptı? Başka kanala geçer mi?
Savaşçı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.