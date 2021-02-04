İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı
Son Dakika
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu...

Show TV Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi

Merak uyandıran Show TV Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 4 Şubat 2021 Perşembe günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:21
Show TV Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Takip Et:

Yeni sezonun en önemli dizilerinden Alev Alev'in çekimleri, tanıtım fragmanı ile ilgi odağı oldu. Dizide en çok karşımıza çıkacak olan Cemre, Çiçek, Rüya gibi oyuncuların bir arada olduğu kumsal nerede merak edenler için yazalım. Alev Alev Dizisi ilk bölümünü İstanbul ilimizin Şile sahillerinde çekti. Fragman bu resimlerden alınmıştır. Yeni bölümler çıktıkça Alev Alev'in nerede çekildiği sorusuna hem yazılı hem de görsel olarak cevap vermeye devam edeceğiz.

Alev Alev dizisinin çekildiği mekanlar neresi

"Alev Alev Dizisi" İstanbul şehrinde Ağlayankaya'da çekildi. Ağlayankaya plajı, adını bölgedeki bir kayadan alan Şile'nin en ünlü ve güzel plajıdır. Elbette alev dizisinin çekimleri bu mekanla sınırlı değil, dizi de daha çok yer kullanacak. Alev Alev nerede çekiliyor, Alev Alev dizisi nerede, sahne nerede gibi garip sorulara cevap verelim. 

Tanıtım fragmanına ev sahipliği yapan mekan Şile’de bulunan Ağlayankaya plajı olurken ilk bölümler ise Büyükçekmece de bulunan Alkent 2000 Mahallesi’nde çekilmiştir.

Aynı zamanda ilk bölümde kullanılan Sanıç için ise boşaltılan bir kum fabrikası kullanıldı.  

Alev Alev Dizisinin Seti Nerede, Nasıl Gidilir?

Alev Alev serisi dizisi iki bölgeye kurulacak. İlk bölüm çekimleri Şile sahilinde , diğeri ise Beykoz ilçesindeki eski ayakkabı fabrikasında kuruldu. Beykoz semtindeki bu mekan artık çekim yeri olarak kullanılıyor. Alev Alev'in çekimlerinin çoğu yaylada hazırlanan bloklarda gerçekleştirilecek. Ancak İstanbul'daki mekanlarımızın birçoğu dizinin çekimlerinde olacak. Koronavirüs nedeniyle Alev Alev oyuncularıyla buluşmak ve fotoğraf çekmek şu anda yasak.

Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Cemre: Demet Evgar

Çiçek: Hazar Ergüçlü

Rüya: Dilan Çiçek Deniz

Çelebi: Cem Bender

Ozan: Berkay Ateş

Ömer: Cihangir Ceyhan

İskender: Berker Güven

Ali: Toprakcan Adıgüzel

Bülent: Cem Sürgit

Korkut: Yiğit Sertdemir

Tomris: Zuhal Olcay



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Ramo 31. bölüm fragmanı!
Ramo 31. bölüm fragmanı!
Sadakatsiz Selçuk'un annesi kim, gerçek adı ne? Melisa Döngel hakkında bilgiler
Sadakatsiz Selçuk'un annesi kim, gerçek adı ne? Melisa Döngel hakkında bilgiler
3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları
3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları

Popüler Haberler

Show TV Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sol Yanım dizisi Selim karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tolga Mendi kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Haydar (Haydar Köyel) kimdir?
Sol Yanım dizi oyuncusu Nazlım kimdir? Feyza Civelek hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi Serra karakterini kim canlandırıyor? Özge Yağız kimdir?
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı ne? Emre Dinler oynadığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Furkan Palalı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
PTT İŞKUR işsizlik maaşını nasıl alacağım? PTT şubeleri açılacak mı?
Kredi borcu olan kişileri sevindirecek haber! Bankalar borç kapatma kredisi kampanyaları düzenliyor
La Casa de Papel 4. Sezon başlama tarihi belli oldu mu? Yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
TOKİ Zonguldak Gökçebey 2019 kura çekiliş sonuçları belli oldu!
E-esnaf veritabanı kaydı işlemleri
Özel Güvenlik kartı başvurusu nasıl yapılır? 2021 ÖGG silahlı, silahsız kimlik kartı nasıl alınır? Özel güvenlik kartı başvurusu ve fiyatları
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Gerçek adı ne? Tuğba Tutuğ oynadığı diziler
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
2021 MEB Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi!
Thodex Porsche çekiliş sonucu kazanan tahlihli isimler açıklandı
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.