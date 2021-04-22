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Show TV Alev Alev 24. bölüm izle! Alev Alev 22 Nisan 2021 Perşembe son bölüm izle

Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinin 24. Yeni bölümü ekranlara geldi.24. yeni bölümü izlemek isteyen kişiler, internet üzerinden 22 Nisan 2021 Perşembe günü ekranlara gelen bölümü araştırmaya başladı.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:41
Show TV Alev Alev 24. bölüm izle! Alev Alev 22 Nisan 2021 Perşembe son bölüm izle
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Başrolünde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in rol aldığı sevilen dizi Alev Alev 24. bölümü tek parça şeklinde yüklendi. Alev Alev’in yeni bölümünde; Çiçek, İskender'in hapse girmesine engel olmak için çalışmalarına başlarken, Atlas'ın dediklerinden sonra Çiçek'in yalan konuştuğunun fakına varan Tomris, Çiçek'i evden kapı dışarı ederek beklenmeyen bir tepki veriyor. Ömer, İstanbul'dan gitmekte kararlı olan Rüya'nın karşısına dikilir.

 

Alev Alev 23. bölümünde neler yaşanmıştı?

Kardeşinin hamlesinin sonrasında tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi, intikamını almak için İskender'i hedef alırken. Çiçek, İskender'in belaya bulaşması sonrasında, bir kararın altına imza atmak zorundadır. Cemre, kızı Güneş ile mahalleye dönerek ev tutarken, Çelebi olmadan yeni yaşamının ilk günleri içerisinde, Ozan'ın sürpriz teklifiyle şaşırır. Bülent cinayetine dair sırlar gün yüzüne çıkarken, Bülent'in olmaması herkesin hayatını sarsar.

Alev Alev dizisi oyuncu kadrosu?

  • Demet Evgar - Cemre Kayabeyli
  • Hazar Ergüçlü - Çiçek Görgülü
  • Dilan Çiçek Deniz - Rüya Yıldırımlar
  • Zuhal Olcay - Tomris Üstünoğlu
  • Cem Bender - ÇelebiKayabeyli
  • Berkay Ateş - Ozan Akınsel
  • Cihangir Ceyhan -  Ömer Ataycı
  • Berker Güven - İskender Kayabeyli

Alev Alev 24. bölüm izle

Alev Alev 24. bölümü izlemek için tıklayınız...

 

 

 

 

 

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 22:41
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Alev AlevDiziShow Tv22 Nisan Perşembe24. Bölüm
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