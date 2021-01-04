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Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarında bu akşam Ağır Romantik isimli romantik-aksiyon tarzında olan film yayınlandı. Fİlmin başrollerinde Onur Tuna ve Tuvana Türkay yer alırken filmde Aslı ve Kerem çiftinin imkansız aşkı anlatılmaktadır.

04 Ocak 2021 Pazartesi 13:10
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
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Show TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Ağır Romantik isimli filmin konusu, oyuncu kadrosu gibi filmle alakalı detaylar seyirciler tarafından merak edilmektedir.

Ağır Romantik Filmi Konusu Nedir?

Ağır Romantik dizisinde Aslı ve Kerem arasındaki aşk anlatılmaktadır. Bir gün kapkaça uğrayan ve çantası çalınan Aslı’nın yardımına Kerem koşar. Zamanla Kerem ve Aslı’nın arasındaki ilşki aşka dönüşür ve evlenirler. Ancak Kerem gerçek kimliğini açıklayamadığından dolayı kendini başka bir meslek yapıyor gibi tanıtır.

Ağır Romantik Filmi Nerede Çekildi?

Filmin, Nişantaşı’nın en kalabalık caddelerinden birisinde çekimleri gerçekleştirilmiştir.

Ağır Romantik Filmi Oyuncu Kadrosu Nedir?

Fİlmin oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Tuvana Türkay, Altan Erekli, Sermiyan Midyat, Durul Bazan ve Semra Dinçer yer almaktadır.



Son Güncelleme: 04.01.2021 13:10
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Anahtar Kelimeler:
ShowTVAğırRomantik
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