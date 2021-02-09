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Show TV 9 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Show TV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 09.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 00:02
Show TV 9 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 07.02 2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

Show TV 02 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06:00 Arthur ve Minimoylar

08:00 Muhteşem Gilly Hopkins

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Arıza / Tkr

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza / Yeni bölüm

00:15 Ramo / Tkr

02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Tkr

 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 09.02.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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