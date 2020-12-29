Show TV 31 Aralık yılbaşı programı yayın akışı

Show TV’de yılbaşı gecesi kimler var?

9. sezonu ile Show TV ekranlarında yayınlanan ve reyting sıralamasında üstlerde yer alan Güldür Güldür Show, yılbaşı gecesine özel çekilen eğlenceli bölümü ile yılbaşında da seyirciye eğlenceli dakikalar yaşatacak. “Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show” sloganı ile yılbaşı özel bölümü gümbür gümbür geliyor! Her biri özel olan konuklar ile çekilen Güldür Güldür Show yılbaşı özel programında çeşitli skeçler ve parodiler ile izleyiciyi ekrana kilitlemek amaçlanıyor. Güldür Güldür Show’un yılbaşı gecesi için l çekilen özel bölümü 31.12.2020 Perşembe günü saat 20:00’de Show TV ekranlarında yayınlanacak.