İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...

Show TV 31 Aralık yılbaşı programı yayın akışı

2021 yılına girmemize az bir zaman kala televizyon kanalları da yılbaşı gecesine özel program hazırlıklarına başladı. Show TV’de yılbaşı gecesi özel yayınını belirledi! Yılbaşı gecesi Show TV’nin sevilen programı “Güldür Güldür Show” özel bölümü ile izleyicisiyle buluşacak.

29 Aralık 2020 Salı 19:04
Show TV 31 Aralık yılbaşı programı yayın akışı
Takip Et:

Show TV’de yılbaşı gecesi kimler var?

 9. sezonu ile Show TV ekranlarında yayınlanan ve reyting sıralamasında üstlerde yer alan Güldür Güldür Show, yılbaşı gecesine özel çekilen eğlenceli bölümü ile yılbaşında da seyirciye eğlenceli dakikalar yaşatacak. “Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show” sloganı ile yılbaşı özel bölümü gümbür gümbür geliyor! Her biri özel olan konuklar ile çekilen Güldür Güldür Show yılbaşı özel programında çeşitli skeçler ve parodiler ile izleyiciyi ekrana kilitlemek amaçlanıyor. Güldür Güldür Show’un yılbaşı gecesi için l çekilen özel bölümü 31.12.2020 Perşembe günü saat 20:00’de Show TV ekranlarında yayınlanacak.



Son Güncelleme: 29.12.2020 19:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvYılbaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?
Olay TV adı değişti
Olay TV adı değişti
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri

Popüler Haberler

Show TV 31 Aralık yılbaşı programı yayın akışı
Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini Gizem Katmer canlandırıyor
Kısa güzel ve anlamlı sözler 2021
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir?
Baraj dizisinde Fulya karakterini İrem Tuncer canlandırıyor
Rüyada ikiz bebek görmek ne demektir? Rüyada ikiz bebek görmek anlamı, tabiri nedir?
Sihirli Annem dizisinde Eda karakterine Tara Mcmillan hayat veriyor
Engelli maaşı başvurusunda hangi belgeler istenir? 2020 engelli maaşı aylık ne kadar
2021 Devlet memuru yurtiçi harcırah ücreti ne kadar? Memur H cetveli ve harcırah miktarları
E-devlet kredi notu sorgulama ücretsiz 2020
17 Mayıs Cuma 2019 Reyting Sonuçları: Hercai, Fatih Portakal, Arka Sokaklar Yarışı Kazananı Belli Oldu
Audi Cup turnuvası ne zaman başlayacak? Fenerbahçe - Bayern Münih maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Beni Bırakma Cengiz kimdir? Mithat Erdemli hakkında bilgiler
Lise tercihlerinde nakiller nasıl yapılacak? Nakil başvuruları ne zaman başlayacak?
Kanalların yayın akışları 8 Aralık Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
NASA'dan burç tarihleri ile ilgili ilginç açıklama! Burç tarihleri değişecek mi?
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR E-devlet emekli maaşı sorgulama
Gelir belgesiz anında kredi veren bankalar ve kredi limitleri
İŞKUR'a başvuru yapan herkese 1300 TL ödeme! İŞKUR işsizlik maddi yardım ödemesi şartları ve başvuru işlemleriru yapın!
Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 29 Aralık 2020 Salı
SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 29 Aralık 2020 Salı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.