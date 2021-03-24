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Show TV 30. yıl tanıtım filmi

Show TV 30. yılını kutluyor! 30. yılına giren Show TV başarısını kutlamak adına bir tanıtım filmi hazırladı.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:00
Show TV 30. yıl tanıtım filmi
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Türkiye’nin gözde kanallarından olan ve yıllardır birçok programla seyircileri ekranların başına kilitlemeyi başaran Show TV 30. Yılını geride bıraktı. Toplam 30 yıldır yayın vermekte olan Show TV, başarısını kutlamak ve halkla paylaşmak adına bir tanıtım filmi hazırladı. 1 Mart 1991 tarihinde yayın vermeye başlayan Show TV bir başarıya imza attı. Tanıtım filmi çekimlerinde toplam 70 kişilik çekim ekibi ve 42 oyuncu yer aldı. Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi, Çukur gibi ünlü diziler de tanıtım filminde yer aldı. Tanıtım filmini haberimizden izleyebilirsiniz.




Son Güncelleme: 24.03.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Show TvÇukurMuhteşem YüzyılShow TV 30.yılıEzelKurtlar Vadisi
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