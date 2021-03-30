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Show TV 30 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Show TV Salı yayın akışı ve TV rehberi haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 30.03.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 06:01
Show TV 30 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 28.03.2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

Show TV 21 Mart Pazar yayın akışı; 

06:00 Alev Ales

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Japon İşi

16:30  Öyle Olsun

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

00:15 Kıyametin İşareti

02:15 Ramo

04:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 30.03.2021 06:01
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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