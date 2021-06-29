Show TV 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 22 Haziran Salı Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 22 Haziran Salı yayın akışı;

14:30 Cam Tavanlar

18:45 Show Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

22:30 Eltilerin Savaşı

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi