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Show TV 26 Ocak 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Show TV Salı yayın akışı ve TV rehberi haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 26.01.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

26 Ocak 2021 Salı 18:02
Show TV 26 Ocak 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için ‘’26 Ocak 2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

Show TV 26 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

06:00 Arıza / Tkr
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Alev Alev / Tkr
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza

00:15 Ramo / Tkr

02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Tkr

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 26.01.2021 18:02
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Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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