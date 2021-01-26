Show TV 26 Ocak 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için ‘’26 Ocak 2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 26 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

06:00 Arıza / Tkr

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Alev Alev / Tkr17:00 Çocuktan Al Haberi18:45 Hafta Sonu Ana Haber20:00 Arıza

00:15 Ramo / Tkr

02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Tkr

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