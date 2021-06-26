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Show TV 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Show TV Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Show TV Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Haziran 26 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:01
Show TV 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 26 Haziran 2021 Cumartesi Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 26 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

06:00 Alev Alev

10:15 Cam Tavanlar

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

23:15 Cam Tavanlar

01:45 Arabesk

03:30 Kahraman Babam

05:30 Sevcan'la Lezzet Yolunda

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Yeni Gelin dizisiyle başlıyor. Show TV 26 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Cumartesi Sürprizi magazin programı yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Bir Şansım Olsa adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 26 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen komedi programı Güldür Güldür Show ile ardından yabancı yapım Ninja Kaplumbağalar filmi yayınlanıyor. 26 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 26.06.2021 00:01
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Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv Yayın Akışı
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