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Show TV 23 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Gündemde ilgi odağı haline gelen 23 Mart 2021 tarihli Show TV Salı yayın akışı ve TV rehberi haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 23-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 12:02
Show TV 23 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 21.03.2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

Show TV 21 Mart Pazar yayın akışı; 

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Züğürt Ağa

16:30 Çoçuktan Al Haberi 

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

00:15 Ramo

02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

05:00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 23.03.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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