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Show TV 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Show TV Salı yayın akışı ve TV rehberi konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Mayıs 18 Salı tarihindeki haberimizden Show TV Salı yayın akışı ve TV rehberi hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 00:00
Show TV 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 9 Mayıs Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV 9 Mayıs Pazar yayın akışı; 

06:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Jack ve Fasulye Sırığı

16:15 Yalancı Yarim

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Cici Babam

22:15 Görevimiz Tatil

00:30 Cici Babam

02:30 Görevimiz Tatil

04:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 18.05.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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