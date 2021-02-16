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Show TV 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Show TV Salı yayın akışı ve TV rehberi haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 16.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

16 Şubat 2021 Salı 00:01
Show TV 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 014.02 2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

Show TV 14 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Alev Alev / Tkr

17:00 Çocuktan Al Haberi / Yeni bölüm

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza / Yeni bölüm

00:15 Yabancı

02:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Tkr

 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 16.02.2021 00:01
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Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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