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Show TV 12 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

12 Ocak 2021 Salı gününün önemli manşetlerinden Show TV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Show TV Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

12 Ocak 2021 Salı 12:02
Show TV 12 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için ‘’12 Ocak 2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

Show TV 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Ramo / Tkr
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza

00:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Tkr

02:45 Ramo / Tkr

05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 12.01.2021 12:02
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Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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