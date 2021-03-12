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Show TV 12 Mart Ramo dizisi neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Show TV’nin sevilen dizisi Ramo, yayın hayatına 1 hafta ara verdi. İzleyiciler ise dizinin yeni bölümünün neden ekranlara gelmeyeceğini merak ediyor. İşte, “12 Mart Ramo dizisi neden yok?” sorusunun cevabı.

12 Mart 2021 Cuma 15:37
Show TV 12 Mart Ramo dizisi neden yok, ne zaman yayınlanacak?
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Show TV’de izleyici ile buluşan Ramo isimli dizi 12 Mart Cuma akşamı yayınlanmayacak. Dizi setinde korona virüs vakası yaşandığı için dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Dizi oyuncuları ile set çalışanlarının sağlık güvenlikleri için sete ara verildi. Bu yüzden diziye 1 hafta tatil verildi.

Ramo yeni bölüm ne zaman?

Ramo dizisinin yeni bölümünün 19 Mart Cuma günü saat 20:00’de ekranlara gelmesi bekleniyor. Sette yaşanan korona virüs vakasının geçmesi için dizi setine 1 hafta tatil verildi.



Son Güncelleme: 12.03.2021 15:37
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RamoNedenYÖKDizisi
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