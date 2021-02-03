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Show Kırmızı kamyon oyuncuları ve konusu nedir? Kırmızı Kamyon tanıtım fragmanı yayınlandı

Yakında yayınlanacak olan yeni dizi Kırmızı Kamyon'un ilk fragmanı yayınlandı. Türkiye'de bir ilk olan senaryosu ile Kırmızı Kamyon büyük ilgi gördü. İşte konusu ve oyuncu kadrosu ile Kırmızı Kamyon.

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:03
Show Kırmızı kamyon oyuncuları ve konusu nedir? Kırmızı Kamyon tanıtım fragmanı yayınlandı
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Show TV’nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'un ilk fragmanı yayınlandı. İki hafta önce yayınlanan fragman tam 1 milyon kez izlendi. Oyuncuları ve konusu ile merakla beklenen dizi Kırmızı Kamyon yakında bizlerle olacak.

 

Konusu ile Türk televizyonlarında bir ilk olacak. İtfaiyecilerimizi konu alan orijinal senaryosu ile bir ilke imza atan Kırmızı Kamyon için kahraman dizisi demek yalan olmaz. Fragmanında da geçen söz ‘herkesin koşarak çıktığı yere sen koşarak gireceksin’ bu durumu en iyi özetleyen cümledir.

 

İtfaiyecilerimizin hayatını ve mücadelesini konu alan Kırmzı Kamyon çok ses getirecek.

 

Kadrosunda Görkem Sevindik ve Nilay Deniz gibi birçok değerli oyuncu bulunmaktadır.

 

Dizinin yönetmenliğini ise Osman Kaya yapmaktadır.




Son Güncelleme: 03.02.2021 16:03
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı KamyonShowTV
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