Show Haber Whatsapp ihbar ve iletişim hattı 2021

Show TV Ana Haber bülteninde WhatsApp ihbar hattı üzerinden gelen haberler ekranlara getiriliyor. Vatandaşların kaydettiği görüntüler üzerinden ekranlara gelen haberler ilgiyle takip ediliyor.
Show TV ihbar hattına başınıza gelen ilginç olayları, tüm Türkiye’ye duyurmak adına kullanabilirsiniz. Özellikle son yıllarda artan kadına şiddet olaylarına şahit olunduğunda bu durumu ihbar hattına göndererek gündem olmasına yardımcı da olabilirsiniz. Show TV Ana Haber Bülteni WhatsApp ihbar hattının yeni numarası aşağıda yer almaktadır.
0536 266 90 00
Son Güncelleme: 15.04.2021 14:38