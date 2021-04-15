İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi! 15 Nisan tarihinden itibaren..
Son Dakika
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması...

Show Haber Whatsapp ihbar ve iletişim hattı 2021

Show TV Ana Haber Bülteni WhatsApp İhbar hattı numarası değişti. Vatandaşlar değişen numaranın ardından Show Ana Haber WhatApp ihbar ve iletişim hattını araştırmaya başladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 14:38
Show Haber Whatsapp ihbar ve iletişim hattı 2021
Takip Et:

Show TV Ana Haber bülteninde WhatsApp ihbar hattı üzerinden gelen haberler ekranlara getiriliyor. Vatandaşların kaydettiği görüntüler üzerinden ekranlara gelen haberler ilgiyle takip ediliyor.

Ancak son yıllarda gelen asılsız ihbarlar ve haberlerin ardından Show TV WhatsApp ihbar hattının numarasında değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliğin ardından vatandaşlar yeni ihbar hattını araştırmaya başladı.

Show TV ihbar hattına başınıza gelen ilginç olayları, tüm Türkiye’ye duyurmak adına kullanabilirsiniz. Özellikle son yıllarda artan kadına şiddet olaylarına şahit olunduğunda bu durumu ihbar hattına göndererek gündem olmasına yardımcı da olabilirsiniz. Show TV Ana Haber Bülteni WhatsApp ihbar hattının yeni numarası aşağıda yer almaktadır.

0536 266 90 00



Son Güncelleme: 15.04.2021 14:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvAna HaberWhatsAppIhbar Hattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zengo filmi ne zaman yayınlanacak? Zengo filmi konusu ve oyuncuları
Zengo filmi ne zaman yayınlanacak? Zengo filmi konusu ve oyuncuları
Masumlar Apartmanı bodrumdaki zincirli tutsak kim?
Masumlar Apartmanı bodrumdaki zincirli tutsak kim?
Müge Anlı izle 15 Nisan 2021 Perşembe
Müge Anlı izle 15 Nisan 2021 Perşembe
Emanet 159. bölüm izle Kanal 7 14 Nisan Çarşamba
Emanet 159. bölüm izle Kanal 7 14 Nisan Çarşamba
BluTV tamamen ücretsiz mi olacak? Blu TV nasıl ücretsiz izlenebilecek?
BluTV tamamen ücretsiz mi olacak? Blu TV nasıl ücretsiz izlenebilecek?
Mukabele saatleri; 15 Nisan 2021 Perşembe Mukabele hangi kanallarda var, saat kaçta yayınlanıyor?
Mukabele saatleri; 15 Nisan 2021 Perşembe Mukabele hangi kanallarda var, saat kaçta yayınlanıyor?

Popüler Haberler

Show Haber Whatsapp ihbar ve iletişim hattı 2021
Pişti programı ne zaman başlayacak? TV8 Pişti programı yayın tarihi ve sunucuları
Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin alış satışı nasıl yapılır?
Bim'de satılacak Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı?
Emanet dizisinin final tarihi belli oldu mu? Kaç bölüm daha devam edecek?
Turkcell Ramazan Ayı Salla Kazan kampanyası hediye gönder
BluTV ücretsiz izlemek için yapmanız gerekenler
Emniyet Uyardı! Telefona gelen 'maske cezası' mesajına dikkat
Haddini Bil Kıvırcık twitterda neden gündem oldu? Mert Armağan kimdir, ne dedi? Atatürk’e ne dedi?
Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç önü bilgiler
Bankaların 18.000 TL 60 Ay vadeli uygun faizli kredi kampanyası ve başvuru şartları
Ptt çağrı merkezi neden çalışmıyor, neden cevap vermiyor? 2021
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Kaan Altay Köprülü biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Prim borçlarından dolayı silinen SGK günleri sonradan ödenebilir mi?
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
15 Nisan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
TCMB PPK faiz toplantısı saat kaçta, karar ne zaman açıklanacak? Nisan 2021 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Güncel fındık fiyatları - Giresun, Ordu, Sakarya 15 Nisan 2021 fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.