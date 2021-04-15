Show Haber Whatsapp ihbar ve iletişim hattı 2021

Show TV Ana Haber bülteninde WhatsApp ihbar hattı üzerinden gelen haberler ekranlara getiriliyor. Vatandaşların kaydettiği görüntüler üzerinden ekranlara gelen haberler ilgiyle takip ediliyor.

Ancak son yıllarda gelen asılsız ihbarlar ve haberlerin ardından Show TV WhatsApp ihbar hattının numarasında değişikliğe gidildi. Yapılan değişikliğin ardından vatandaşlar yeni ihbar hattını araştırmaya başladı.

Show TV ihbar hattına başınıza gelen ilginç olayları, tüm Türkiye’ye duyurmak adına kullanabilirsiniz. Özellikle son yıllarda artan kadına şiddet olaylarına şahit olunduğunda bu durumu ihbar hattına göndererek gündem olmasına yardımcı da olabilirsiniz. Show TV Ana Haber Bülteni WhatsApp ihbar hattının yeni numarası aşağıda yer almaktadır.

0536 266 90 00