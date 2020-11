Sherlock yeni sezon olacak mı? Sherlock 5.sezon ne zaman yayınlanacak?

İngiltere’nin BBC kanalında en son 2017 senesinde 4. Sezonu ile yayınlanan Sherlock Holmes dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Başrollerinde Benedict Cumberbatch ile Martin Freeman’ın yer aldığı Sherlock dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Yayınlanan bölümleri ile milyonlarca kişinin beğenisini kazanan Sherlock dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Benedict Cumberbacht tarafından başarıyla canlandırılan Sherlock karakteri ile onun yardımcısı Dr. Watson’ı oynayan Martin Freeman’ın mükemmel uyumu, izleyicilerin etkilenmesini sağlamıştı. Her ne kadar dizinin 4. Sezonunda ilk 3 sezona göre daha farklı bir bakış açısı tercih edilse bile dizinin yeni sezonu için beklenti oldukça yüksek seyrediyor.

Sherlock 5. Sezon Neden Gecikiyor?

Dizinin 5. Sezonunda ele alınabilecek sosyal meselelerin yanında keşfedilebilecek de pek çok kaynak materyal bulunduğu ifade ediliyor. Diğer yandan yeni sezon bölümlerinin gecikmesine neden olacak durumlar olduğu da öne sürülüyor.

Sevilen dizinin ortak yaratıcılarından Mark Gatiss, 2017 senesinde Sherlock’un asıl kadrosunun beşinci sezon için geri dönmeye istekli olduklarını açıklamıştı. Ancak başrol oyuncusu Benedict Cumberbacht’ın 2021 senesinde yayınlanacak olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi’nin bunu geciktirdiği aktarılıyor. Ayrıca deneyimli oyuncunun sonraki 2 sene içinde de pek çok önemli yapımda yer alacağı ifade ediliyor. Martin Freeman’ın da bu sene gösterime giren The Operative ve Ode to Joy filmlerinde yer aldığı görüldü.

Bu bağlamda tüm oyuncuların Sherlock dizisi için yeniden bir araya gelmelerinin en azından 2022 senesini bulacağı bildiriliyor. Yapılan tahminlere göre Sherlock dizisi BBC’nin ve oyuncuların orta noktada buluşması halinde 2022 senesinin ortalarında ya da 2023 senesinin başında izleyenlerle buluşabilir.