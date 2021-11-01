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Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmi ne anlatıyor? Shang-Chi ve On Halka Efsanesi konusu ve yorumu

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmi son günlerde sıkça araştırılmaktadır. Marvel filmlerden olan Shang-Chi ve On Halka Efsanesi konusu, yorumu, konusu, yapımcısı, analizi, eleştirileri, IMDb puanı, fragmanı, oyuncuları, film incelemesi, yayınlanma tarihi gibi tüm detaylara haberimizi inceleyerek ulaşabilirsiniz…

01 Kasım 2021 Pazartesi 14:06
Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmi ne anlatıyor? Shang-Chi ve On Halka Efsanesi konusu ve yorumu
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Marvel Sinematik Evreni, 2008 senesinde Iron Man ile başlamıştır. Black Widow öncülüğünde 4. faza geçmiş ve film tarihine toplamda 24 yapım sığdırmıştır.  Iron Man adlı filmin  o yıllarda popüler bir konsepte sahip olmadığını düşünülse de zaman geçtikçe seyircileri ilgi çekici senaryolarla ekranlara kilitlendiği görülmüştür. Bu film için durumlar daha farklı gelişmiştir. İşte Shang-Chi ve On Halka Efsanesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Shang-Chi, Marvel’ın daha az tanınan biri karakteri olduğundan ve intikamcı ruhunun az olmasından dolayı senaryonun zayıf, bütçenin ise fazla olması bekleniyor. Ancak film efsane bir başlangıç vadediyor.

Film ile ilgili pek çok zıt yorumlar ve eleştiriler yapılmış olsa da genel izleyici kitlesini kendine çekecek bir potansiyele sahip olduğu düşünülüyor. Kült karakterle ile film yapmak daha kolay olsa da alışılmadık bir karakter ile sinematik evrene girip gişe rekorları kırmak oldukça etkileyicidir. 2 saat 19 dakikadan oluşan filmin yönetmen koltuğunda ise Destin Daniel Cretton yer alıyor. Film aksiyon/ fantastik türünde bir yapım olarak izleyicilerle buluşuyor.

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmi ne anlatıyor?

Filmin başrolünde Simu Liu yer alıyor. Shangi Chi’yi canlandıran başarılı oyuncu heyecanlı bir giriş ile karakter hakkında ipuçları elde etmemizi sağlıyor. 

İlk ipucu Shang-Chi’nin geçmişinden uzaklaşmak için kaçamak bir hayat sürdürdüğü oluyor. Babası tarafından 7 yaşına kadar suikastçı olarak yetiştirilen bu çocuk 14 yaşında ilk işini yapıyor ve eski hayatından uzaklaşıyor.

10 yıl geçtikten sonra Shaun ismiyle farklı bir hayata başlıyor.En yakın arkadaşı Katy ile otelde çalışırken geçmişini tamamen sildiğini ve yeni bir gelecek için adım attığını düşünüyor. Fakat babası Ten Rings’in lideri olduğundan Shang Chi yeniden suikastçılar arasındaki bir mücadeleye katılıyor. Başta kız kardeşinin desteğini alıyor ve sonrasında babası ile karşılıyor.

Bu karşılaşmadan sonra olaylar heyecanlı bir şekildegelişiyor. Ancak filmin bu kısımdan sonrası spoiler içereceğinden filmin konusunu burada bırakmak yeterli olacaktır. 

Film nefes kesen sahneleriyle izlenmeyi ve güzel yorumları hak ediyor.

IMDb puanı: 7,5/10

Shang-chi film fragmanı

Filmde yer alan oyuncular

Filmde Shang-Chi karakteri eski hayatını sildiği için karşımıza 10 yıl sonraki Shaun adı  ile gelmektedir. Shangi Chi karakterine hayat veren başrol oyuncusu ise Simu Liu. Shaun’un en yakın arkadaşı Katy karakterini ise Awkwafina canlandırmaktadır. Filmdeki dikkat çeken diğer oyuncular ise şöyle: Tony Chiu-Wai Leung , Ben Kingsley, Meng’er Zhang , Fala Chen, Michelle Yeoh 


Son Güncelleme: 01.11.2021 14:06
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