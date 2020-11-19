Shameless yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Shameless 11.sezon tarihi belli oldu mu?

Showtime imzalı sevilen dizi Shameless’in 11. sezonu merakla bekleniyor. Dizinin çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Dizinin yeni sezonunun çekimleri başlasa da ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

Shameless 11.sezon ne zaman yayınlanacak?

Shameless 11.sezon 1.bölüm ne zaman yayınlanacak?

Komedi türündeki dizinin çok yakında yayınlanması bekleniyor. Dizi ilk kez 9 Ocak 2011 yılında yayınlanmış ve büyük beğeni toplamıştı. Dizide Frank Gallagher ve onun aile yapısı konu edinirken, Gallagher’ın altı çocuk yetiştirmeye çalışması eğlenceli anları ortaya çıkarıyor.

Dizinin yeni sezon tarihi hakkına henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin 2020 yılında yayınlanması beklenirken, koronavirüs salgını sonrası bu süre ertelenmişti. İddialara göre sevilen dizi 2021 yılının ortalarında yayınlanacak.

Yeni sezonu merakla beklenen dizinin 11.sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan fragmanı çok beğenilmişti. Öte yandan yayınlanacak olan 11.sezon dizinin final sezonu olacak.