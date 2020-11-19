İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Shameless yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Shameless 11.sezon tarihi belli oldu mu?

Shameless yeni sezon ne zaman yayınlanacak, Shameless 11.sezon tarihi belli oldu mu soruları merak ediliyordu. Shameless dizisi hakkında yeni gelişmelere yaşanıyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 19:26
Shameless yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Shameless 11.sezon tarihi belli oldu mu?
Takip Et:

Showtime imzalı sevilen dizi Shameless’in 11. sezonu merakla bekleniyor. Dizinin çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Dizinin yeni sezonunun çekimleri başlasa da ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

Shameless 11.sezon ne zaman yayınlanacak?


Komedi türündeki dizinin çok yakında yayınlanması bekleniyor. Dizi ilk kez 9 Ocak 2011 yılında yayınlanmış ve büyük beğeni toplamıştı. Dizide Frank Gallagher ve onun aile yapısı konu edinirken, Gallagher’ın altı çocuk yetiştirmeye çalışması eğlenceli anları ortaya çıkarıyor.

Shameless 11.sezon 1.bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dizinin yeni sezon tarihi hakkına henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin 2020 yılında yayınlanması beklenirken, koronavirüs salgını sonrası bu süre ertelenmişti. İddialara göre sevilen dizi 2021 yılının ortalarında yayınlanacak.

Yeni sezonu merakla beklenen dizinin 11.sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan fragmanı çok beğenilmişti. Öte yandan yayınlanacak olan 11.sezon dizinin final sezonu olacak.




Son Güncelleme: 19.11.2020 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziShameless
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

19 Kasım 2020 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 19 Kasım 2020 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta kimdir, nereli yaşı kaç?
Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Far Cry çıkış tarihi
20 Kasım 2020 Cuma Günlük burç yorumları - İkizler burcunun dikkat etmesi gerekenler var
Alev Alev dizisine katılan Hazal Ergüçlü kimdir? Çiçek karakteri kimdir?
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya hakkında bilgiler
Alev Alev dizi oyuncusu Tomris kimdir? Zuhal Olcay hakkında bilgiler
Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçim olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cem Sürgit kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi İskender (Berker Güven) kimdir?
Çukur Emir kimdir? Uğur Aslan rol aldığı yapımlar ve diziler
Aynen Aynen 3. sezon ne zaman başlayacak? BluTV yeni sezon tarihi belli oldu!
1000 TL sosyal yardım evlere nasıl dağıtılacak? Yardımı kim, nasıl ve ne zaman dağıtacak?
Mesut Özil Fenerbahçe’ye gelecek mi? Arsenal'den ayrılıyor mu?
Sildenafilin zararları nelerdir? Sildenafil nedir, ne için kullanılır?
Fox TV Sadece Bir Gece Filmi oyuncuları, konusu ve kadrosu
Sgk yapılandırma ödemeleri nasıl yapılır ?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!
Menajerimi Ara dizisinde Emir karakterine Burak Tozkoparan hayat veriyor
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.