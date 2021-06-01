Seyyar dizisi ne zaman başlayacak? Seyyar konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmen koltuğunda Cem Özduru’nun yer aldığı dizi Limon Film tarafından yapımcılığı üstlenildi. Dizi yeni afişini yayımlarken başrollerinde Ozan Ağaç, Özge Özacar ile Erdem Kaynarca'nın paylaştığı dizinin kadrosunda Zeynep Ağaç ve Nevzat Yılmaz da yer aldı. Seyyar adlı film ilk yayın tarihi 11 Haziran 2021 oldu.





Seyyar dizi konusu nedir?

Yasin Gencer, İstanbul’da Taksim ve Tepebaşı arası nohut pilav satan kimseye zararı olmayan bir seyyar satıcıdır. Sevgilisi Çiğdem ile beraber yaşayan Gencer hayalini kurduğu lokantanın açılışı için uğraşmaktadır. Ailesinden ona yadigâr kalan pilav tarifi ile hayalini kurduğu lokantayı açmaya çok az kala Gencer Beyoğlu akşamında başına kötü bir iş gelir. Yasin’in hayatı değişirken İstanbul’un karanlık yanları ile karşılaşır.



