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Seyyar dizisi ne zaman başlayacak? Seyyar konusu ve oyuncu kadrosu

Ücretsiz olarak hizmet veren dijital yayın platformu Puhu tv ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi ‘Seyyar’ yayın tarihini açıkladı. Dizinin yapımcısı Limon Film olurken başrol oyuncuları dikkat çekti. Puhu tv izleyicileri yeni başlayacak olan Seyyar dizisi ne zaman başlayacak? Seyyar konusu ve oyuncu kadrosu merak ediyor. İşte ücretsiz olarak izleme hakkı veren puhu tv Seyyar dizisi ayrıntıları haberimizde

01 Haziran 2021 Salı 19:25
Seyyar dizisi ne zaman başlayacak? Seyyar konusu ve oyuncu kadrosu
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Yönetmen koltuğunda Cem Özduru’nun yer aldığı dizi Limon Film tarafından yapımcılığı üstlenildi. Dizi yeni afişini yayımlarken başrollerinde Ozan Ağaç, Özge Özacar ile Erdem Kaynarca'nın paylaştığı dizinin kadrosunda Zeynep Ağaç ve Nevzat Yılmaz da yer aldı. Seyyar adlı film ilk yayın tarihi 11 Haziran 2021 oldu.

Seyyar dizi konusu nedir?

Yasin Gencer, İstanbul’da Taksim ve Tepebaşı arası nohut pilav satan kimseye zararı olmayan bir seyyar satıcıdır. Sevgilisi Çiğdem ile beraber yaşayan Gencer hayalini kurduğu lokantanın açılışı için uğraşmaktadır. Ailesinden ona yadigâr kalan pilav tarifi ile hayalini kurduğu lokantayı açmaya çok az kala Gencer Beyoğlu akşamında başına kötü bir iş gelir. Yasin’in hayatı değişirken İstanbul’un karanlık yanları ile karşılaşır.


Son Güncelleme: 01.06.2021 19:25
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Puhu Tv SeyyarPuhu Tv DiziSeyyar Dizisi Konusu Ve Oyuncuları
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