Şeyh Edebali kimdir? Gerçek tarihte Şeyh Edebali ne zaman öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Yıldız hakkında bilgiler

ATV ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, Osmanlı tarihine yön veren ve iz bırakan pek çok şahsiyeti anlatmaktadır. Şeyh Edebali bu bölümde iz bıraktı! Birkaç bölüm önce Kuruluş Osman dizisinde ayrılması ile sevenlerini üzen Seda Yıldız yani Şeyh Edebali bu bölümde dizide yeniden rol alacak.

Seda Yıldız kimdir?

Seda Yıldız, 20 Mayısıs 1962'de Zonguldak'ta doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Kuyucaklı Yusuf filmindeki rolüyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Seda Yıldız, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Onu Çok Sevdim, Yol Ayrımı, Kurt Kanunu, Hicret, G.D.O. Karakedi, İnsan Aldandı, Farklı Boyut, IV. Osman, Sonsuz Merhamet, Kollama, Veysel Karani, Rızk, Kurtlar Vadisi Pusu, Baba Nasihati, Anneler Günü, Tövbe, Kül, Kaybolan Yıllar, Emanet Kız, Binbir Gece, Kuşku, Beşinci Boyut, Asla Unutma, Büyük Buluşma, Mühürlü Güller, Sırlar Dünyası, Böylemi Olacaktı, Çiçek Taksi, Cesur Yürek, Bizim Aile, Hacer Ana ve Oğulları, Gönül Dostları, Suçlu Gençlik, Paranın Esiri ve Kuyucaklı Yusuf gibi dizi ve filmlerde yer almıştır. Seda Yıldız 1.80 metre boyunda, 82 kiloda ve Boğa burcudur. Osmanlı kuruluş dizisinde Şeyh Edebali rolünü canlandıran Seda Yıldız, şu anda ATV ekranlarında oynamaktadır.

Şeyh Edebali kimdir?

Şeyh Edebali (1206-1326) Osmanlı İmparatorluğu devrinde yaşamış bir İslam ilahiyatçısı ve din bilginiydi. Osman Gazi'nin kayınpederi ve öğretmeni Ahi Şeyh, Rabia Râbi'a Bala Hâtun'un babası olmaktadır.

Osman Gazi'nin kayınpederidir ve üç çocuk babasıdır. Mahmud Paşa, Mehmed Paşa, Bala Hatun çocuklarıdır. Osmanlı Beyliği'nin kurulmasından sonra uzun süre Bilecik'te yaşadı. Müridi Dursun Fakih, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kadısı olarak bilinir. Şeyh Edebali aslen Karamanlıdır. İlkokul eğitimini Hanefi kökenli Necmeddinez-Zâhidî'den almıştır. Ardından Şam'a giderek o dönemin ünlü âlimlerinden dersler almıştır. Tefsir, hadis ve islam hukukunda uzmanlaşmıştır.

Söylentilere göre Osman Gazi, dergahtayken bir rüya düşlemiş ve Şeyh Edebali'nin göğsünden ayın çıkıp kendi göğsüne girdiğini, göğsünden büyük bir ağacın çıktığını, dallarının dünyayı kapladığını görmüş ve nehirlerin çıkarak insanların bu suların içinden geçtiğini görmüştür. Şeyh Edebali rüyayı şöyle anlattı:

" Sen, Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın. Kızım Bala Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar, Allah nice insanın İslam'a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir. „

Bilecik ve Eskişehir'de ismine türbeler inşa edilmiştir. Ölümünden bir ay sonra kızı, dört ay sonraysa damadı Osman Gazi vefat etmiştir.