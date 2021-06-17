Şeyda Aydın kimdir? Şeyda Aydın kaç yaşında?

Son dönemlerde kullanıcı sayısını oldukça arttıran ve milyarlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok’ta 2,4milyon takipçi sayısına ulaşarak fenomen olan Şeyda Aydın, paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şeyda Aydın kimdir?

26 Temmuz 1988 tarihinde doğan Şeyda Aydın, İstanbul Ticaret Odası Anadolu Teknik Lisesi’nde lise eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde tamamlamıştır.

Youtube kanalında 18bin takipçi sayışana ulaşan Aydın TikTok platformunda ise 2.4milyon takipçi sayısına ulaşmayı başarmıştır. 2014 senesinde ‘Serseri’ isimli şarkısını çıkararak en çok dinlenenler arasına girmiştir. Şeyda Aydın, evli ve iki çocuk sahibidir.