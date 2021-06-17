Şeyda Aydın kimdir? Şeyda Aydın kaç yaşında?

Son dönemlerde kullanıcı sayısını oldukça arttıran ve milyarlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok’ta 2,4milyon takipçi sayısına ulaşarak fenomen olan Şeyda Aydın, paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Şeyda Aydın kimdir?
Youtube kanalında 18bin takipçi sayışana ulaşan Aydın TikTok platformunda ise 2.4milyon takipçi sayısına ulaşmayı başarmıştır. 2014 senesinde ‘Serseri’ isimli şarkısını çıkararak en çok dinlenenler arasına girmiştir. Şeyda Aydın, evli ve iki çocuk sahibidir.
Son Güncelleme: 17.06.2021 09:29